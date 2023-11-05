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10 ألعاب سيتم وقف دعمها على الإنترنت.. Assassin's Creed على رأس القائمة

11/5/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن ناشر ألعاب الفيديو
Ubisoft أنه سيوقف تشغيل الخدمات عبر الإنترنت لبعض الألعاب القديمة، واعتبارًا من 25 يناير من العام المقبل، لن تكون بعض الخدمات الخاصة بـ 10 ألعاب متاحة للاعبين.
وقالت الشركة في بيان:“لدينا اليوم تحديث لك، حيث سيتم إيقاف بعض الخدمات الإضافية عبر الإنترنت عبر عدة منصات في 25 يناير 2024".
ماذا يعني للمستخدمين

يعني إيقاف تشغيل الخدمات عبر الإنترنت أنه اعتبارًا من يناير 2024، لن يتمكن اللاعبون من الوصول إلى اللاعبين المتعددين أو ربط حسابات Ubisoft داخل اللعبة أو استخدام الميزات عبر الإنترنت أو المطالبة بمكافآت Ubisoft Connect مقابل 10 ألعاب مختارة.


وقالت الشركة أيضًا إن إيقاف الخدمات عبر الإنترنت لن يؤثر إلا على وظائف معينة عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه إذا قام المستخدمون بشراء هذه الألعاب، فسيظل بإمكانهم لعبها.
قائمة الألعاب والمنصات المتأثرة

Assassin's Creed II - Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood - MAC Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360 Assassin's Creed Revelations - PC Ghost Recon Future Soldier - PC Heroes of Might and Magic VI - PC NCIS - PC R.U.S.E - PC Splinter Cell: Conviction - XBox 360 Trials Evolution - PC

لماذا تقوم Ubisoft بإنهاء دعم الخدمة عبر الإنترنت؟

وقالت الشركة إن هذه الخطوة ضرورية لأن التقنيات التي تعمل عليها هذه الألعاب "قديمة".

وقالت: "إن إيقاف تشغيل مثل هذه الخدمات للألعاب القديمة ليس شيئًا نتعامل معه باستخفاف، ولكنه أمر ضروري نظرًا لأن التكنولوجيا التي قادت هذه الخدمات أصبحت قديمة". قد تؤثر التكنولوجيا القديمة على تجارب اللعب المثالية بسبب "تعطل الأشياء" وقد تعرض اللاعبين للأعطال والانتهاكات الأمنية.







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