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كيف يمكن للذكاء الاصطناعى تحديد المنازل المهدرة للطاقة؟.. دراسة تكشف

11/5/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Youm7) طور باحثان من جامعة كامبريدج خوارزمية للتعلم العميق يمكن أن تجعل من الأسهل والأسرع والأرخص تحديد المنازل التي تهدر الطاقة - وهو مصدر مهم لانبعاثات الغازات الدفيئة.



ومن خلال تدريبه على البيانات مفتوحة المصدر، بما في ذلك شهادات أداء الطاقة وصور الأقمار الصناعية، تمكن الذكاء الاصطناعي من تصنيف ما يسمى بالمنازل "التي يصعب إزالة الكربون منها" بدقة تصل إلى 90%.



ووفقًا للدراسة، يمكن للنموذج تحديد أجزاء معينة من المبنى - مثل السقف والنوافذ - التي تفقد معظم الحرارة، وما إذا كان المنزل قديمًا أم حديثًا، ومع ذلك فإن الباحثين واثقون من قدرتهم على زيادة تفاصيل النموذج ودقته بشكل كبير بمرور الوقت وفقا لما أوردته TheNextWeb.



وتهدف المملكة المتحدة إلى إزالة الكربون من جميع المنازل، حتى تلك المعرضة للتيارات الهوائية، بحلول عام 2050، ولكن من دون وسيلة لتحديد "الخصائص ذات الأولوية العالية"، يمكن لواضعي السياسات أن يكافحوا من أجل تحقيق هذه الأهداف.



وقالت الدكتورة رونيتا باردان، رئيسة مجموعة التصميم المستدام في كامبريدج والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تدريب الذكاء الاصطناعي على تحديد المباني التي يصعب إزالة الكربون منها باستخدام بيانات مفتوحة المصدر".



وأضافت: "يحتاج صناع السياسات إلى معرفة عدد المنازل التي يتعين عليهم إزالة الكربون منها، لكنهم غالبًا ما يفتقرون إلى الموارد اللازمة لإجراء عمليات تدقيق تفصيلية لكل منزل.



وتابعت: "يمكن لنموذجنا أن يوجههم إلى المنازل ذات الأولوية القصوى، مما يوفر لهم الوقت والموارد الثمينة".



يقول باردان والمؤلف الآخر للدراسة، ماوران صن، إنهما يعملان على إطار أكثر تقدمًا سيجلب طبقات بيانات إضافية مثل استخدام الطاقة ومستويات الفقر والصور الحرارية لواجهات المباني، ويتوقعون أن يؤدي هذا إلى زيادة دقة النموذج ولكن أيضًا إلى توفير معلومات أكثر تفصيلاً.



وقال الباحثون، إن قرارات سياسة إزالة الكربون كانت مبنية على أدلة مستمدة من مجموعات بيانات محدودة، متفائلين بقدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير هذا الوضع، مشيرين أن قدرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي على استخلاص القيمة من كميات هائلة من البيانات ستغير قواعد اللعبة في حل المشكلات المعقدة.



خارج المجال الأكاديمي، هناك عدد لا يحصى من الشركات التي تضع الذكاء الاصطناعي في مهمة حل مشكلة تغير المناخ،
على سبيل المثال شركة Dryad Networks، ومقرها برلين، والتي تستفيد من التعلم الآلي لتسريع أوقات الكشف عن حرائق الغابات، أو شركة 7Analytics النرويجية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بشكل أفضل بالفيضانات وتقليل الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.














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