مشاريع جديدة لإعادة تشكيل المشهد الحضري للرياض

(MENAFN
- Al Watan) فازت روتانا للخدمات الإعلانیة القابضة برخصتي إنشاء وتشغیل وصیانة لوحات الإعلانات الخارجیة بالمحاور المتمیزة بمدینة الریاض، والتي تم طرحھا من قبل شركة ریمات الریاض للتنمیة الذراع التنموي لأمانة منطقة الریاض؛ لدعم الإعلانات الخارجیة بالعاصمة، ورفع مستوى جودة الحیاة في منطقة الریاض، بما یتماشى مع أھداف رؤیة المملكة 2030.
وتحالفت روتانا مع سعودي ساینز میدیا لتأسیس (روتانا ساینز) للعمل على إدارة وتنفیذ الرخصتین، والاستثمار في تطویر سوق الإعلان، إلى جانب تعزیز التعاون مع القطاع البلدي؛ بما یسھم في إعادة تشكیل المشھد الحضري بالطرق والمحاور الرئیسة في مدینة الریاض، وتقدیم أعلى معاییر الخدمة والخبرة.
وأشاد الرئیس التنفیذي لروتانا للخدمات الإعلانیة نزار ناقرو بھذا التحالف الاستثماري الضخم الذي نتج عنه لاعباً رئیساً في تطویر سوق الإعلان الخارجیة باستثماراته الواعدة في السوق السعودي، مبیناً أن ھذا التحالف سيدعم جھود أمانة منطقة الریاض في تطویر العاصمة وتحویلھا إلى مدینة رقمیة، بما یتناسب مع ھویتھا كواجھة ومقصداً تجاریاً وسیاحیاً رئیساً.
وضمن تعزيز الحلول الابتكارية والأفكار غير التقليدية في توصيل الرسائل والأهداف الإعلانية، من خلال وسائل نوعية وفريدة إلى أكبر شريحة ممكنة باستخدام أحدث التقنيات؛ وقعت روتانا للخدمات الإعلانية اتفاقية لوضع العلامة التجارية للبنك السعودي الأول على شبكة قطار الحرمين السريع.
ويأتي اختيار روتانا لأهم وسائل النقل في المملكة؛ قطار الحرمين السريع، والذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والمسافرين، ويخفف من الازدحام على الطرق بين مكة والمدينة وجدة، وذلك في إطار دعم روتانا للخدمات الإعلانية لاستثماراتها في مجال الإعلانات الخارجية في المملكة، ضمن الوسائل المبتكرة والمتطورة للإعلان لخدمة العملاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز جودة التقنية الحديثة المقدمة وأدوات التشغيل، وكذلك تنويع المشاريع واختلافها.
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