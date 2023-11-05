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مشاريع جديدة لإعادة تشكيل المشهد الحضري للرياض

11/5/2023 4:15:15 AM
(MENAFN- Al Watan) فازت روتانا للخدمات الإعلانیة القابضة برخصتي إنشاء وتشغیل وصیانة لوحات الإعلانات الخارجیة بالمحاور المتمیزة بمدینة الریاض، والتي تم طرحھا من قبل شركة ریمات الریاض للتنمیة الذراع التنموي لأمانة منطقة الریاض؛ لدعم الإعلانات الخارجیة بالعاصمة، ورفع مستوى جودة الحیاة في منطقة الریاض، بما یتماشى مع أھداف رؤیة المملكة 2030.
وتحالفت روتانا مع سعودي ساینز میدیا لتأسیس (روتانا ساینز) للعمل على إدارة وتنفیذ الرخصتین، والاستثمار في تطویر سوق الإعلان، إلى جانب تعزیز التعاون مع القطاع البلدي؛ بما یسھم في إعادة تشكیل المشھد الحضري بالطرق والمحاور الرئیسة في مدینة الریاض، وتقدیم أعلى معاییر الخدمة والخبرة.
وأشاد الرئیس التنفیذي لروتانا للخدمات الإعلانیة نزار ناقرو بھذا التحالف الاستثماري الضخم الذي نتج عنه لاعباً رئیساً في تطویر سوق الإعلان الخارجیة باستثماراته الواعدة في السوق السعودي، مبیناً أن ھذا التحالف سيدعم جھود أمانة منطقة الریاض في تطویر العاصمة وتحویلھا إلى مدینة رقمیة، بما یتناسب مع ھویتھا كواجھة ومقصداً تجاریاً وسیاحیاً رئیساً.
وضمن تعزيز الحلول الابتكارية والأفكار غير التقليدية في توصيل الرسائل والأهداف الإعلانية، من خلال وسائل نوعية وفريدة إلى أكبر شريحة ممكنة باستخدام أحدث التقنيات؛ وقعت روتانا للخدمات الإعلانية اتفاقية لوضع العلامة التجارية للبنك السعودي الأول على شبكة قطار الحرمين السريع.
ويأتي اختيار روتانا لأهم وسائل النقل في المملكة؛ قطار الحرمين السريع، والذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والمسافرين، ويخفف من الازدحام على الطرق بين مكة والمدينة وجدة، وذلك في إطار دعم روتانا للخدمات الإعلانية لاستثماراتها في مجال الإعلانات الخارجية في المملكة، ضمن الوسائل المبتكرة والمتطورة للإعلان لخدمة العملاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز جودة التقنية الحديثة المقدمة وأدوات التشغيل، وكذلك تنويع المشاريع واختلافها.

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