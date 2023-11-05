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229 ألف مستفيد من منتج دعم النقل وصول و13 مليون رحلة في 2023

11/5/2023 4:15:14 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد صندوق تنمية الموارد البشرية، أن عدد المستفيدين من منتج دعم النقل (وصول) تجاوز 229 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص وكذلك العاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ إطلاق المنتج في شهر نوفمبر 2017م وحتى الربع الثالث من العام الجاري، من بينهم نحو 45 ألف مستفيد ومستفيدة خلال هذا العام (2023).
وأشار الصندوق إلى أن عدد الرحلات المدعومة ضمن منتج "وصول" منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2023م وصلت إلى 13 مليون رحلة، مؤكدا أن منتج "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف نقل الموظفات في القطاع الخاص وعن ذوي الإعاقة من الذكور؛ لتمكينهم من العمل وزيادة استقرارهم وظيفياً ورفع نسب مشاركتهم في ميدان العمل، من خلال تأمين وسيلة نقل من وإلى مقر العمل بالتعاون مع شركات توجيه مركبات الأجرة المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة.
وكمبادرة استثنائية تم في شهر مايو الماضي إدراج وإضافة فئة ذوي الإعاقة (الذكور) للاستفادة من المنتج؛ بقصد تمكينهم من العمل في القطاع الخاص وفقاً للشروط المحددة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويساهم منتج "وصول" بتغطية 80 في المائة من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب أقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً من تاريخ أول رحلة.
ويغطي المنتج الذي يأتي بالتعاون والشراكة بين الصندوق وشركات توجيه المركبات المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة جميع مناطق المملكة الرئيسية، ويمكن التسجيل من خلال الدخول على موقع الصندوق عبر الراب .

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