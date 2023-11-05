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تحديد موعد الدوام الشتوي بمدارس مكة

11/5/2023 4:15:14 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عن التوقيت الزمني ( الشتوي ) للعام الدراسي 1445 هـ ، يوم الأحد 28 / 4 / 1445 هـ؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وتكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا.

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