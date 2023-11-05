تحديد موعد الدوام الشتوي بمدارس مكة
التاريخ
11/5/2023 4:15:14 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عن التوقيت الزمني ( الشتوي ) للعام الدراسي 1445 هـ ، يوم الأحد 28 / 4 / 1445 هـ؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وتكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا.
MENAFN05112023000089011017ID1107374082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.