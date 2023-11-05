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ميناء جدة يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال أكتوبر

11/5/2023 4:15:13 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر أكتوبر 2023م بمناولة 511,348 ألف حاوية قياسية، مما يؤكد قوة الحركة التجارية والمكانة المحورية التي يتمتع بها إقليمياً وعالمياً، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر، بالتجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات، والبضائع.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الرامية لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع كميات المناولة في الموانئ؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.
كما يشير إلى تميز التعاون التكاملي بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين، حيث جرى توقيع عدداً من المشاريع والاتفاقيات المشتركة بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير محطات الحاويات، من بينها إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر، وتعميق قنوات الاقتراب، وأحواض الدوران والممرات البحرية، وتزويده بمعدات حديثة ومؤتمتة صديقة للبيئة، سعياً منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يوليو لعام 2023م، بمناولة 491,197 حاوية قياسية، كما حصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة البنية التحتية المتقدمة ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات العربية المتحدة، وجائزة ميناء العام" في حفل جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards بدولة الإمارات العربية المتحدة 2023، وجائزة "أفضل ميناء" عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر"International Green Shipping Summit Awards"، بمدينة روتردام الهولندية.

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