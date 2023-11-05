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وزير النقل والخدمات اللوجيستية يلتقي بوزير النقل المصري

11/5/2023 4:15:13 AM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم في القاهرة بوزير النقل المصري كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وذلك على هامش ترأس الوزير الجاسر وفد المملكة المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.

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