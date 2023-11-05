وزير النقل والخدمات اللوجيستية يلتقي بوزير النقل المصري

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- Al Watan) التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم في القاهرة بوزير النقل المصري كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وذلك على هامش ترأس الوزير الجاسر وفد المملكة المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.
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