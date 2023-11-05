بمشاركة اليونيسف..منتدى الأسرة السعودية 2023 يدشن الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت

(MENAFN
- Al Watan) تشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منتدى الأسرة السعودية بنسخته السادسة، الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة م. أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك يومي 12 و13 نوفمبر 2023.
تسلّط اليونيسف من خلال هذه المشاركة الضوء على موضوع سلامة الأطفال على الإنترنت، وتدعم تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية للأطفال في المملكة، حيث يؤكد إطلاق الإطار الوطني حرص المملكة على سلامة الأطفال في العالم الرقمي، ويعكس التزامها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما تثري اليونيسف جلسات المنتدى الحوارية بورقتين أولاهما: حماية الأطفال في العالم السيبراني "تجارب دولية" للدكتورة أماندا ثيرد، والورقة الثانية في جلسة بعنوان: العالم الرقمي والأطفال "فرص وتحديات" يقدمها ممثل اليونيسف لدول الخليج العربية السيد الطيب آدم.
وقد أبدى السيد آدم سعادته بالتعاون مع مجلس شؤون الاسرة -شريك المنظمة الأساسي في المملكة- والمساهمة في تطوير الإطار الوطني لسلامة الاطفال على الانترنت، مرحّبًا بإطلاق الإطار الذي عدّه إنجازًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية، مشيدًا باهتمام حكومتها بسلامة الأطفال عبر الإنترنت، وبمبادرة صاحب السمو ولي العهد التي أهّلت المملكة لقيادة وصدارة العالم في مجال التعامل مع قضايا السلامة عبر الإنترنت.
الجدير بالذكر أن الإطار الوطني يضم 10 محاور عمل أساسية تناولت قضايا حازمة مثل: الأنظمة والتشريعات، وحماية البيانات والإجراءات لدعم الأطفال عبر الانترنت. وسيتم من خلال هذا الإطار توحيد جهود جميع أصحاب المصلحة للوصول إلى رفاه الأطفال في الفضاء الرقمي، ورسم الطريق لخلق بيئة أكثر أمنًا لهم.
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