Sunday, 05 November 2023 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع نظام الإعلام لمرئيات العموم

11/5/2023 4:15:13 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام طرح مشروع "نظام الإعلام" على منصة "استطلاع” .

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، أن طرح مشروع النظام للاستطلاع يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام، وبهدف استثمار مرئيات الشركاء والعموم حيال المشروع.

وأكد العبداللطيف أن المشروع يعد ضمن حزمة مشاريع تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، بما يؤمل أن يعزز من تنافسية قطاع الإعلام لصالح جودة المحتوى الإعلامي، ويخلق بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر.

وقال إن مشروع نظام الإعلام يتضمّن أحكامًا تنظم الأنشطة الإعلامية المشمولة بنظامي المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع عبر نظامٍ واحد، إضافة إلى أحكام تهدف إلى استيعاب ما يستجد من تقنيات ووسائل حديثة في قطاع الإعلام، وتمنح مرونة أكثر لإجراءات ترخيص بعض الأنشطة.

ودعا العبداللطيف عموم المهتمين والمتخصصين والشركاء إلى الاطلاع على مشروع النظام وإبداء مرئياتهم حياله.

MENAFN05112023000089011017ID1107374078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث