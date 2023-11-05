رئيسة المفوضية الأوروبية في كييف لمناقشة توسيع التكتل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لايين إلى كييف أمس السبت لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، حسبما أعلنت على منصة إكس.
وقالت“أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي” ونشرت صورة لها مع زيلينسكي مضيفة أنهما سيناقشان أيضا“الدعم المالي لإعادة بناء أوكرانيا ديموقراطية عصرية مزدهرة”.
ويتعين على المفوضية أن تصدر في الثامن من نوفمبر تقريرها بشأن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، واتخاذ القرار بشأن إطلاق مفاوضات الانضمام، قبل قمة دول الاتحاد في بروكسل منتصف ديسمبر.
وتعتزم فون دير لايين في زيارتها السادسة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، تناول“الدعم العسكري” من الأوروبيين لأوكرانيا، فضلاً عن“الحزمة الثانية عشرة من عقوبات” الاتحاد الأوروبي على روسيا التي هي قيد الإعداد، حسبما قالت لمجموعة“يوربيان نيوزروم” التي تضم وكالات أنباء من بينها وكالة فرانس برس.
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