Sunday, 05 November 2023 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة المفوضية الأوروبية في كييف لمناقشة توسيع التكتل

11/5/2023 4:15:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لايين إلى كييف أمس السبت لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، حسبما أعلنت على منصة إكس.

وقالت“أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي” ونشرت صورة لها مع زيلينسكي مضيفة أنهما سيناقشان أيضا“الدعم المالي لإعادة بناء أوكرانيا ديموقراطية عصرية مزدهرة”.

ويتعين على المفوضية أن تصدر في الثامن من نوفمبر تقريرها بشأن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، واتخاذ القرار بشأن إطلاق مفاوضات الانضمام، قبل قمة دول الاتحاد في بروكسل منتصف ديسمبر.

وتعتزم فون دير لايين في زيارتها السادسة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، تناول“الدعم العسكري” من الأوروبيين لأوكرانيا، فضلاً عن“الحزمة الثانية عشرة من عقوبات” الاتحاد الأوروبي على روسيا التي هي قيد الإعداد، حسبما قالت لمجموعة“يوربيان نيوزروم” التي تضم وكالات أنباء من بينها وكالة فرانس برس.

أرقام


MENAFN05112023000202011048ID1107374074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث