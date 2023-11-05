بيركشاير هاثاواي تحتفظ بأعلى سيولة نقدية منذ عامين

MENAFN - Al-Borsa News) تراكمت السيولة النقدية بحوزة شركة“بيركشاير هاثاواي” (Berkshire Hathaway) لتسجل رقماً قياسياً جديداً عند 157.2 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة وسط شح الصفقات الجذابة التي يمكن لمالكها المستثمر الملياردير وارن بافيت ضخ أمواله فيها.

قالت“بيركشاير” ومقرها في أوماها بولاية نبراسكا، أمس السبت، إن هذه السيولة التي توظفها إلى حد كبير في سندات الخزانة قصيرة الأجل- بلغت أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث 2021.

كما سجلت المجموعة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.76 مليار دولار، فيما يشكّل قفزة مقارنة بالعام السابق، مستفيدةً من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على هذا التراكم النقدي.

ندرة الصفقات الجذابة

على الرغم من تكثيف“بيركشاير” الاستحواذات في السنوات الأخيرة، إلا أن الشركة لا تزال تواجه تحدياً لإيجاد العديد من الصفقات الكبيرة التي يشتهر بها بافيت، لتتراكم لديه سيولة طائلة أكثر مما يستطيع نواب الاستثمار لديه توظيفها بسرعة. بعد التراجع خلال فترة الجائحة، اشترى بافيت منذ ذلك الحين أسهماً في“أوكسيدنتال بتروليوم” (Occidental Petroleum)، وأبرم صفقة بقيمة 11.6 مليار دولار لشراء شركة“أليغاني كورب” (Alleghany Corp).

كذلك اعتمد بافيت بشكل مكثف على عمليات إعادة شراء الأسهم وسط ندرة البدائل الجذابة، قائلاً إن هذه الإجراءات تفيد المساهمين.

جفاف الصفقات لم يثبط حماس المستثمرين تجاه“بيركشاير هاثاواي”. فقد سجلت أسهمها من الفئة“ب” مستوى قياسي جديد سبتمبر الماضي في ظل سعي المستثمرين للاستفادة من أعمالها المتنوعة؛ تحوطاً ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية. وعلى الرغم من أن الأسهم قلصت بعض هذه المكاسب، إلا أن السهم لا يزال مرتفعاً بنسبة 14% تقريباً للعام بأكمله.

مقياس قوة الاقتصاد الأميركي

كما أنفقت الشركة 1.1 مليار دولار على عمليات إعادة شراء أسهم خلال هذه الفترة، ليصل إجمالي الأشهر التسعة الأولى من العام إلى حوالي 7 مليارات دولار.

تمارس الشركة أنشطة وتستثمر في جميع أرجاء الاقتصاد الأميركي، وتمتلك عدداً من الشركات بما في ذلك“غيكو” (Geico)، و”بي إن إس إف” (BNSF)، و”ديري كوين” (Dairy Queen)، و”سيز كانديز” (See's Candies)، مما يعني أن المستثمرين يعتبرون الشركة مقياساً على صحة الاقتصاد الأوسع.

قالت“بيركشاير” إن أعمالها في مجال التأمين حققت أرباحاً بلغت 2.42 مليار دولار مقابل خسارة تكبدتها في الفترة نفسها من العام السابق، عندما تعرضت الصناعة لعدد من الكوارث.

كما حققت شركتها“غيكو”، التي مرت بفترة من الخسائر طوال 2022، أرباحاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ قلصت نفقات الإعلانات 54% منذ بداية العام. ومع ذلك، انخفضت أرباح شركتها“بي إن إس إف”، المتخصصة في عمليات السكك الحديدية، بنسبة 15% وسط تراجع أحجام الشحن وارتفاع التكاليف التشغيلية للعمليات، باستثناء الوقود.

سجلت“بيركشاير” أرباحاً تشغيلية أقوى على الرغم من تحذير بافيت في اجتماعها السنوي في أوماها خلال مايو الماضي من أن الأرباح في غالبية وحداتها التشغيلية قد تنخفض هذا العام مع اقتراب“فترة مذهلة” للاقتصاد الأميركي من مرحلة النهاية. ومع ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسهم في جني الشركة عائداً أكبر على النقد الذي تستثمره بشكل أساسي في سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل.

اقتصاد الشرق



