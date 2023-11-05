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اليابان: التعاون مع الفلبين وأمريكا لحماية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

11/5/2023 4:15:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت إن بلاده والفلبين والولايات المتحدة تتعاون لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي تعهد فيه بالمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية لمانيلا.

وقال كيشيدا، الذي يقوم بزيارة رسمية للفلبين، في كلمة ألقاها أمام الكونجرس الفلبيني في العاصمة مانيلا“في بحر الصين الجنوبي، يجري التعاون الثلاثي لحماية حرية الملاحة”.

والتقى كيشيدا بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن يوم الجمعة واتفق الزعيمان على بدء مفاوضات بشأن اتفاق لتباد القوات وتعزيز التعاون العسكري وسط تزايد نفوذ الصين.

واتخذت كل من الفلبين واليابان، وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، موقفا قويا ضد ما تعتبره سلوكا عدوانيا من جانب السفن الصينية وسط نزاعات مستمرة منذ عقود بشأن السيادة البحرية.

وتبادلت الصين والفلبين الشهر الماضي الاتهامات بشأن حادث تصادم في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حيث منعت السفن الصينية القوارب الفلبينية التي تزود القوات هناك بالإمدادات اللازمة.

وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ما تقوله الصين ليس له أي أساس قانوني.

وليس لليابان أي مطالبة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن لديها نزاعا بحريا منفصلا مع الصين في بحر الصين الشرقي.

رويترز


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