اليابان: التعاون مع الفلبين وأمريكا لحماية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت إن بلاده والفلبين والولايات المتحدة تتعاون لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، في الوقت الذي تعهد فيه بالمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية لمانيلا.
وقال كيشيدا، الذي يقوم بزيارة رسمية للفلبين، في كلمة ألقاها أمام الكونجرس الفلبيني في العاصمة مانيلا“في بحر الصين الجنوبي، يجري التعاون الثلاثي لحماية حرية الملاحة”.
والتقى كيشيدا بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن يوم الجمعة واتفق الزعيمان على بدء مفاوضات بشأن اتفاق لتباد القوات وتعزيز التعاون العسكري وسط تزايد نفوذ الصين.
واتخذت كل من الفلبين واليابان، وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، موقفا قويا ضد ما تعتبره سلوكا عدوانيا من جانب السفن الصينية وسط نزاعات مستمرة منذ عقود بشأن السيادة البحرية.
وتبادلت الصين والفلبين الشهر الماضي الاتهامات بشأن حادث تصادم في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حيث منعت السفن الصينية القوارب الفلبينية التي تزود القوات هناك بالإمدادات اللازمة.
وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ما تقوله الصين ليس له أي أساس قانوني.
وليس لليابان أي مطالبة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن لديها نزاعا بحريا منفصلا مع الصين في بحر الصين الشرقي.
رويترز
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