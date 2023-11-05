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الرأس الأخضر في طريقها للحصول على قرض من صندوق النقد

11/5/2023 4:15:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق، على مستوى الموظفين، مع حكومة الرأس الأخضر بشأن برامج تسهيل المرونة والاستدامة وترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة مما يمهد الطرق للحصول على قروض 31.69 مليون دولار.

وذكر الصندوق النقد، أن حكومة الرأس الأخضر اتخذت خطوات مهمة لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وأكد أن الأداء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي كان قويًا، إذ انتعش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا مع عودة السياحة إلى البلاد وسط تقلص العجز المالي، وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتضاءل عجز الحساب الجاري، وزادت الاحتياطيات الدولية.

واعتبر الصندوق أن البلاد قد تواجه تحديات اقتصادية تتمثل في الاضطرابات الاقتصادية والمناخية، فيما دعا للحفاظ على المكاسب التي تحققت لحماية الاستقرار الاقتصادي وبناء المرونة وتعزيز النمو الشامل.

أ ش أ

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