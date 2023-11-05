الرأس الأخضر في طريقها للحصول على قرض من صندوق النقد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق، على مستوى الموظفين، مع حكومة الرأس الأخضر بشأن برامج تسهيل المرونة والاستدامة وترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة مما يمهد الطرق للحصول على قروض 31.69 مليون دولار.
وذكر الصندوق النقد، أن حكومة الرأس الأخضر اتخذت خطوات مهمة لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد أن الأداء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي كان قويًا، إذ انتعش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا مع عودة السياحة إلى البلاد وسط تقلص العجز المالي، وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتضاءل عجز الحساب الجاري، وزادت الاحتياطيات الدولية.
واعتبر الصندوق أن البلاد قد تواجه تحديات اقتصادية تتمثل في الاضطرابات الاقتصادية والمناخية، فيما دعا للحفاظ على المكاسب التي تحققت لحماية الاستقرار الاقتصادي وبناء المرونة وتعزيز النمو الشامل.
أ ش أ
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