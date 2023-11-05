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الاستثمار وتكلفة التشغيل يقفزان بأرباح دار الأركان السعودية 91%

11/5/2023 4:15:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة“دار الأركان للتطوير العقاري” السعودية بنسبة 91.3% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 151.9 مليون ريال (40.5 مليون دولار)، على الرغم من تراجع المبيعات بنسبة 3.6%. وقالت الشركة إن قفزة الأرباح ناتجة عن الانخفاض في المصاريف التشغيلية وزيادة إيرادات الاستثمار.

في إفصاح نُشر اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، قالت“دار الأركان” إن الارتفاع في أعباء التمويل جرى تعويضه من خلال زيادة الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، مضيفة أن ذلك كان له أثر على صافي الربح.

بذلك، تكون الشركة قد حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، أرباحاً قدرها 416 مليون ريال (أي ما يعادل 0.37 ريال سهم)، بارتفاع نسبته 5.6% عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي.

اقتصاد الشرق

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