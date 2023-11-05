الاستثمار وتكلفة التشغيل يقفزان بأرباح دار الأركان السعودية 91%

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة“دار الأركان للتطوير العقاري” السعودية بنسبة 91.3% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 151.9 مليون ريال (40.5 مليون دولار)، على الرغم من تراجع المبيعات بنسبة 3.6%. وقالت الشركة إن قفزة الأرباح ناتجة عن الانخفاض في المصاريف التشغيلية وزيادة إيرادات الاستثمار.
في إفصاح نُشر اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، قالت“دار الأركان” إن الارتفاع في أعباء التمويل جرى تعويضه من خلال زيادة الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، مضيفة أن ذلك كان له أثر على صافي الربح.
بذلك، تكون الشركة قد حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، أرباحاً قدرها 416 مليون ريال (أي ما يعادل 0.37 ريال سهم)، بارتفاع نسبته 5.6% عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي.
اقتصاد الشرق
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