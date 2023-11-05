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الاستثمار الأوروبي يُقرض مؤسسة هولندية للدواجن 40 مليون يورو

11/5/2023 4:15:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن توفير قرض لأحد المؤسسات الهولندية الكبرى العاملة في قطاع الدواجن، في مسعى للقضاء على ظاهرة إعدام“ذكور كتاكيت اليوم الواحد”، غير المجدية اقتصاديا.

وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء الاوروبية، ستيلا كيرياكيدس في بيان:“إن ضمان أن تكون معايير رعاية الحيوان في أوروبا من بين أعلى المعايير في العالم هو أولوية بالنسبة لنا، سنتجنب القتل المنهجي لملايين الكتاكيت الذكور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، هذه خطوة رئيسية في عملنا لتعزيز معايير رعاية الحيوان في اتحادنا”.

وأوضحت أن العالم يشهد قتل ما يقدر بنحو 6.5 مليار من الكتاكيت الذكور كل عام، فيما يوفر القرض دعم الابتكار والتحول إلى نظام إنتاج لا يتم فيه إعدام فراخ عمرها يوم.

أ ش أ

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