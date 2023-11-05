الاستثمار الأوروبي يُقرض مؤسسة هولندية للدواجن 40 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن توفير قرض لأحد المؤسسات الهولندية الكبرى العاملة في قطاع الدواجن، في مسعى للقضاء على ظاهرة إعدام“ذكور كتاكيت اليوم الواحد”، غير المجدية اقتصاديا.
وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء الاوروبية، ستيلا كيرياكيدس في بيان:“إن ضمان أن تكون معايير رعاية الحيوان في أوروبا من بين أعلى المعايير في العالم هو أولوية بالنسبة لنا، سنتجنب القتل المنهجي لملايين الكتاكيت الذكور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، هذه خطوة رئيسية في عملنا لتعزيز معايير رعاية الحيوان في اتحادنا”.
وأوضحت أن العالم يشهد قتل ما يقدر بنحو 6.5 مليار من الكتاكيت الذكور كل عام، فيما يوفر القرض دعم الابتكار والتحول إلى نظام إنتاج لا يتم فيه إعدام فراخ عمرها يوم.
أ ش أ
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