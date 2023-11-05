التنمية الإفريقي يدعم اقتصاد غانا بـ102.6 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق بنك التنمية الإفريقي، على قرض بقيمة 102.59 مليون دولار، لدعم ميزانية غانا.
وذكر بنك التنمية الإفريقي، أن القرض يعزز من تدابير الضبط المالي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ويسهم في زيادة تعبئة الموارد التي تهدف إلى خلق المزيد من القدرة المالية لاستثمارات الحكومة في البلاد وجذب الاستثمار الخاص إلى قطاعات الاقتصاد الحيوية، بما في ذلك القطاع الزراعي.
وتابع أن التمويل يسهل إصلاحات الانتعاش الاقتصادي للحكومة من خلال تعزيز المالية العامة وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وأوضح البنك أن صندوق التنمية الإفريقي يوفر تمويلًا ميسرًا للمشروعات والبرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 37 دولة إفريقية مؤهلة.
أ ش أ
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