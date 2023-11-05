التنمية الإفريقي يدعم اقتصاد غانا بـ102.6 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافق بنك التنمية الإفريقي، على قرض بقيمة 102.59 مليون دولار، لدعم ميزانية غانا.

وذكر بنك التنمية الإفريقي، أن القرض يعزز من تدابير الضبط المالي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ويسهم في زيادة تعبئة الموارد التي تهدف إلى خلق المزيد من القدرة المالية لاستثمارات الحكومة في البلاد وجذب الاستثمار الخاص إلى قطاعات الاقتصاد الحيوية، بما في ذلك القطاع الزراعي.

وتابع أن التمويل يسهل إصلاحات الانتعاش الاقتصادي للحكومة من خلال تعزيز المالية العامة وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وأوضح البنك أن صندوق التنمية الإفريقي يوفر تمويلًا ميسرًا للمشروعات والبرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 37 دولة إفريقية مؤهلة.

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