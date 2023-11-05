أرباح الحفر العربية السعودية أقل من التوقعات رغم زيادة الإيرادات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أرباح شركة“الحفر العربية” المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، بنسبة 34.3% خلال الربع الثالث إلى 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار)، لتأتي أقل من متوسط التوقعات البالغ 158 مليون ريال، وذلك على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 31%.

عزت الشركة في إفصاح على موقع السوق سبب تراجع الأرباح، إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مشيرة أيضاً إلى أن نتائج الفترة المماثلة من العام الماضي تضمنت مبلغاً قدره 64.2 مليون ريال كضريبة مستردة ناتجة عن انخفاض نسبة أسهم الشركة الخاضعة للضريبة.

مع استثناء هذا التعديل الضريبي، تكون أرباح الشركة قد انخفضت بنحو 6% عن أرباح الفترة ذاتها من 2022.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.24%، حيث بلغت 422 مليون ريال (112 مليون دولار)، وهو ما يعادل 4.74 ريال للسهم.

بيّنت الشركة التي أُدرجت في السوق في نوفمبر 2022، والعاملة في مجال الحفر البري والبحري في قطاعي النفط والغاز في السعودية، أن إيراداتها من منصات الحفر البرية بلغت 1.47 مليار ريال خلال 9 أشهر، أو ما نسبته 59% تقريباً من الإيرادات الإجمالية، فيما حققت منصات الحفر البحرية إيرادات بقيمة 1.02 مليار ريال، تشكل نحو 41%.

اقتصاد الشرق