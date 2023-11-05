أرباح الحفر العربية السعودية أقل من التوقعات رغم زيادة الإيرادات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أرباح شركة“الحفر العربية” المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، بنسبة 34.3% خلال الربع الثالث إلى 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار)، لتأتي أقل من متوسط التوقعات البالغ 158 مليون ريال، وذلك على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 31%.
عزت الشركة في إفصاح على موقع السوق سبب تراجع الأرباح، إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مشيرة أيضاً إلى أن نتائج الفترة المماثلة من العام الماضي تضمنت مبلغاً قدره 64.2 مليون ريال كضريبة مستردة ناتجة عن انخفاض نسبة أسهم الشركة الخاضعة للضريبة.
مع استثناء هذا التعديل الضريبي، تكون أرباح الشركة قد انخفضت بنحو 6% عن أرباح الفترة ذاتها من 2022.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.24%، حيث بلغت 422 مليون ريال (112 مليون دولار)، وهو ما يعادل 4.74 ريال للسهم.
بيّنت الشركة التي أُدرجت في السوق في نوفمبر 2022، والعاملة في مجال الحفر البري والبحري في قطاعي النفط والغاز في السعودية، أن إيراداتها من منصات الحفر البرية بلغت 1.47 مليار ريال خلال 9 أشهر، أو ما نسبته 59% تقريباً من الإيرادات الإجمالية، فيما حققت منصات الحفر البحرية إيرادات بقيمة 1.02 مليار ريال، تشكل نحو 41%.
اقتصاد الشرق
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