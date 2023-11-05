اليوم.. نهاية حق توزيع 1.75 جنيهًا لسهم مطاحن شمال القاهرة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة مطاحن شمال القاهرة، باغلاق جلسة اليوم 5 نوفمبر.

وتقرر توزيع كوبون مطاحن شمال القاهرة رقم (27) بواقع 1.750 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 8 نوفمبر.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن شمال القاهرة، توزيع 18.72 مليون جنيه على المساهمين بواقع 1.75 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2022- 2023).

وقررت العمومية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيع خط إنتاج مطحن مسعد المتوقف منذ عام 2020.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 175 قرشًا للسهم على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة مطاحن شمال القاهرة 2.25 مرة خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 61.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 18.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.23 مليار جنيه، مقابل 598.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت تضاعفت أرباح شركة“مطاحن شمال القاهرة” 6.4 مرة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 32.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 4.34 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 868.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 434.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المقارن.

وكانت اعتمدت شركة“مطاحن شمال القاهرة”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023-2024 بصافي ربح مستهدف 17.2 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق فائض قبل الضريبة بقيمة 25.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتقرر تعديل قيمة الخطة الاستثمارية لتصبح 12 مليون جنيه من فائض التمويل الذاتي، مقابل 20 مليون جنيه بموازنة العام الجاري.

وتحولت شركة مطاحن شمال القاهرة، تحول إلى ربح 37.6 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي خسائر 2.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.