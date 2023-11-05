عمومية موبكو تُقر دمج المصرية للمنتجات النيتروجينية بالقيمة الدفترية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت عمومية مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، على أساس القيمة الدفترية.
ووافقت العمومية على تحديد رأس المال المرخص به لموبكو بعد الاندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه.
وأشارت الشركة إلى توزيع أسهم رأس المال الشركة الدامجة بعد الاندماج وفقاً للقيمة السوقية لأصول الشركة الدامج والشركة المندمجة، لافتة إلى أن الشركة الدامجة تمتلك الشركة المندمجة بنسبة 99.9%.
ولفتت إلى أن تنفيذ عملية الاندماج سيترتب عليه انقضاء الشخصية القانونية للشركة، لافتة إلى أن القرار المرخص بالاندماج سيصدر من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
ومن المقرر توزيع رأس المال وفقًا للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، الخاص بدمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.
ويتضمن تقرير الافصاح الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الموافقة على السير في إجراءات دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة
وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، على إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة (التابعة)، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في 31 ديسمبر 2022.
وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأس مال الشركة الدامجة بعد الإندماج في ما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركة المندمجة على أساس صافى حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كلاً من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للإندماج.
جاء ذلك وفقاً لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار الدمج بناء على القيمة الدفترية أو العادلة يقوم على أساس رؤية مجلس إدارة الشركة، وتتسم القيمة الدفترية بسهولة حسابها من القوائم المالية للشركات، وهو ما يناسب الشركات غير المدرجة فى البورصة، والتى لا تتمتع بقيمة سوقية، القيمة العادلة لها تتطلب حسابات أكثر تعقيداً من القيمة الدفترية.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكلًا من شركة مصر لإنتاج الأسمدة الشركة الدامجة والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة الشركة المندمجة.
كما وافق مجلس الإدارة على مسودة عقد الإندماج، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
ارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، بنسبة 6.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.97 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وقررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، تعيين أحمد محمد محمد السيد رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.
وأوضحت الشركة، أن التعيين بناءً على صدور قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وكانت قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، المساهمة في تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء.
وأوضحت الشركة، أن تأسيس الشركة الجديدة بالتعاون مع شركة“سكاتك” النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).
وأضافت أنه جاري تحديد نسبة ومبلغ المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة.
وكانت قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قيد تعديل غرض شركة مصر لإنتاج الاسمدة“موبكو”، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة .
وأوضحت البورصة أن التعديل بإضافة نشاط“إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة ويستخدم في تطبيقات واستخدامات مختلفة ومنها معالجة عادم المحركات ( تحت أسماء تجارية مختلفة )” إلى غرض الشركة.
كما وافقت البورصة على قيد تعديل مدة شركة مصر لانتاج الاسمدة – موبكو في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من 28 يوليو 2023 لتنتهى في 27 يوليو 2048 وفقا للتأشير في السجل التجارى.
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