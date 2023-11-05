مشتريات المصريين والاجانب تدفع البورصة للارتفاع 1.86% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 12.8 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 23060 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4447 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94% ليصل إلي مستوى 6643 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.35% ليصل لمستوى 28113 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 346.3 مليون جنيه، من خلال تداول 95.7 مليون سهم، بتنفيذ 13.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 6 سهم، في حين لم تتغير أسعار 100 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.56 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 12.8 مليون جنيه و5.9 مليون جنيه، فيما حقق العرب صافي بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه على التوالى.