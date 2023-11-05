مشتريات المصريين والاجانب تدفع البورصة للارتفاع 1.86% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 12.8 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 23060 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4447 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94% ليصل إلي مستوى 6643 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.35% ليصل لمستوى 28113 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 346.3 مليون جنيه، من خلال تداول 95.7 مليون سهم، بتنفيذ 13.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 6 سهم، في حين لم تتغير أسعار 100 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.56 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 12.8 مليون جنيه و5.9 مليون جنيه، فيما حقق العرب صافي بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه على التوالى.
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