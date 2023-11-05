مفاوضو المناخ في أبوظبي يطلقون صندوقاً للدول الهشة

MENAFN - Al-Borsa News) توصل مفاوضو المناخ العالميون إلى إطار عمل لإنشاء صندوق لمساعدة الدول الهشة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس الذي يزداد حدّةً. غير أن هذا التقدم شابه سجال بشأن كيفية تمويل البرنامج.

اتفق المندوبون الذين اجتمعوا في أبوظبي، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، على أن يستضيف البنك الدولي صندوقاً جديداً للخسائر والأضرار على أساس مؤقت لأربع سنوات، وهو ما يكسر الجمود بعد مفاوضات على مدى أشهر. كما وضعوا المبادئ التوجيهية الأساسية للتمويل، مع حث البلدان المتقدمة على تقديم الدعم. على أن يُستكمل النقاش في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، والذي يبدأ في دبي أواخر هذا الشهر.

خيبة أمل

قال سلطان الجابر، الرئيس المكلف لمؤتمر“كوب28”:“يعتمد المليارات من البشر المعرّضين لآثار تغير المناخ على تبني هذا النهج الموصى به”. وأضاف أن الوثيقة“واضحة وقوية” و”تمهد الطريق لاتفاق”.

في حين أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان وممثلون من الدول الفقيرة عن شعورهم بخيبة أمل للمغادرة دون التزام بضخ أموال أكثر وبأثر فوري. ويهدد التوتر الحالي بالانتقال إلى محادثات المناخ الأوسع، فحتى عندما تسنى التوصل إلى الاتفاقية، اعترض ممثل الولايات المتحدة الرئيسي، قائلاً إنها لا تعكس الإجماع.

سعت الدول الفقيرة إلى صياغة لغة محددة توضح أن عبء التمويل يقع على عاتق الدول الغنية التي بنت اقتصاداتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري، وأطلقت الجزء الأكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الموجودة في الغلاف الجوي حالياً. وكانت الدول الهشة مترددة في وضع الصندوق تحت مظلّة البنك الدولي مخافة ألا يعطي الأولوية الكافية للعمل المناخي.

براندون وو، مدير السياسات والحملات في منظمة“أكشن إيد يو إس إيه” (ActionAid USA)، أِشار إلى أن اللجنة“أنجزت تفويضها، لكنها كانت أبعد ما يمكن عن النجاح. الدول النامية أظهرت مرونة هائلة، وقدمت التنازلات منذ البداية، لكن الدول المتقدمة تمسكت بمواقفها”.

بدوره، أوضح هارجيت سينج، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية، أن الصياغة النهائية لا تطالب برأسمال فوري للصندوق ولا تشير إلى الحجم المستهدف لتلك المساهمات.

وأضاف في مقابلة:“نحن ننظر فقط إلى حساب مصرفي فارغ. ما تمّ الاتفاق عليه غير كافٍ لدعم المجتمعات التي تواجه حالات طوارئ مناخية الآن” وتلبية احتياجات“تصل بالفعل إلى مئات المليارات من الدولارات”.

وألقى نشطاء حقوق الإنسان باللوم على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة لرفضها صياغةً تحدّد أن الدول الثرية الملوثة للبيئة تاريخياً ملزمة بدفع أموال للصندوق.

في طور النمو

ترى لين فاندام، وهي من أكبر النشطاء في مركز القانون البيئي، أن الجدل بخصوص مكان استضافة الصندوق“يشتت الانتباه عن المهمة الفعلية المطروحة” وضمان وجود صندوق“من شأنه أن يوفر حلاً فعالاً للمجتمعات التي تعاني من أضرار أزمة المناخ”.

بدورها، ترفض الصين والسعودية أيضاً دفع الأموال لمثل هذا الصندوق، باعتبار أنهما لا تزالان في طور النمو وأن الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات التاريخية يجب أن تمول هذه المبادرة.

وأعرب أفيناش بيرسود، مبعوث المناخ لرئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، عن تحفظ بلاده (الدولة الجزيرة) حول الاتفاقية التي قال إنها أثارت“ضيقاً متبادلاً” وكانت“نتيجة صعبة ومليئة بالتحديات”. لكنه شدد على أنها تمثل مع ذلك“خطوة إيجابية إلى الأمام”. مضيفاً في مقابلة عبر الهاتف أنه لولا هذه الاتفاقية:“من المؤكد أن الفشل كان سيلقي بظلاله قاتمة على مؤتمر الأطراف”.

نجحت الولايات المتحدة في الضغط من أجل صياغة توضح أن الصندوق يمكنه تلقي الأموال من مجموعة واسعة من المصادر، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إيرادات من آليات تسعير الكربون والتبرعات الخيرية، بعد القول بأنه لا توجد حكومة واحدة لديها ما يكفي من الموارد لتقديم ما هو مطلوب. لكنها لم تفلح في مسعاها للوصول إلى صياغة تشير إلى أن المساهمات طوعية بحتة.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن النص لا يعكس الإجماع فيما يخص الحاجة إلى الوضوح بشأن الطبيعة الطوعية للمساهمات.

والصندوق من أكثر القضايا المثيرة للانقسام السياسي التي تواجه قمة (كوب28)، وقد تتبنى الدول إطار العمل أو تدفع باتجاه إدخال مزيد من التغييرات على النص. وكانت الدول النامية عارضت في البداية استضافة البنك الدولي لهذا المرفق وسط انعدام الثقة في أن المؤسسة قد تحولت بما يكفي لدعم العمل المناخي.

اقتصاد الشرق



