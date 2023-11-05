الحكومة تصرف خبز مدعم لـ70.8 مليون مُستفيد.. وتنتج 91 مليار رغيف بـ2022

MENAFN - Al-Borsa News) قامت الحكومة بصرف خبز مدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف سلع تموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، وقامت بإنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط.

ووفقا للتقرير المستند على أهم بيانات لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ تم استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، وتدبير وصرف سلع تموينية لحاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يعمل على توفير وإتاحة السلع لـمُستحقي الدعم والفئات الأولى بالرعاية، واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز الـمدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها الـمختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.

وأشار التقرير، إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، وأنه تم العمل على تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز.

وأوضح أنه تم توطين استثمارات جديدة بالـمحافظات، وجرى إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة مخزون السلع الغذائية من ثماني إلى تسعة أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وإنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق.

واستعرض التقرير، أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية؛ تم صرف الخبز الـمدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، وإنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، واستخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، وتدبير وصرف سلع تموينية لحاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه.

وأفاد أنه تم تقديم دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، واستدامة تنظيم الـمعارض الـموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى).

وأظهر التقرير، أنه في مجال تطوير مكاتب التموين، تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات الـمحلية بعدد 333 مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا.

وبين أنه في مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية؛ تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة 2020-2022 نحو 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن.

وذكر التقرير أنه في إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح الـمستورد، و3.79 مليون طن من القمح الـمحلي، وتدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام الـمحلي، و380 ألف طن من الزيت الـمستورد، والتعاقد على 11 ألف طن من الدواجن الـمجمّدة الـمستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم الـمجمّدة، و90 ألف رأس ماشية، وُرد منها 29.4 ألف رأس.