الحكومة تصرف خبز مدعم لـ70.8 مليون مُستفيد.. وتنتج 91 مليار رغيف بـ2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قامت الحكومة بصرف خبز مدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف سلع تموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، وقامت بإنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط.
ووفقا للتقرير المستند على أهم بيانات لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ تم استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، وتدبير وصرف سلع تموينية لحاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يعمل على توفير وإتاحة السلع لـمُستحقي الدعم والفئات الأولى بالرعاية، واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز الـمدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها الـمختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.
وأشار التقرير، إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، وأنه تم العمل على تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز.
وأوضح أنه تم توطين استثمارات جديدة بالـمحافظات، وجرى إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة مخزون السلع الغذائية من ثماني إلى تسعة أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وإنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق.
واستعرض التقرير، أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية؛ تم صرف الخبز الـمدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، وإنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، واستخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، وتدبير وصرف سلع تموينية لحاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه.
وأفاد أنه تم تقديم دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، واستدامة تنظيم الـمعارض الـموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى).
وأظهر التقرير، أنه في مجال تطوير مكاتب التموين، تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات الـمحلية بعدد 333 مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا.
وبين أنه في مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية؛ تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة 2020-2022 نحو 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن.
وذكر التقرير أنه في إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح الـمستورد، و3.79 مليون طن من القمح الـمحلي، وتدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام الـمحلي، و380 ألف طن من الزيت الـمستورد، والتعاقد على 11 ألف طن من الدواجن الـمجمّدة الـمستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم الـمجمّدة، و90 ألف رأس ماشية، وُرد منها 29.4 ألف رأس.
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