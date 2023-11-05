Sunday, 05 November 2023 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في العيزرية قبل أيام

11/5/2023 4:12:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن استشهاد الطفل رامي عز موسى عودة (17 عاما)، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية قبل أيام.

واستشهد، اليوم، ثلاثة شبان وأصيب ستة آخرون ثلاثة منهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

والشهداء هم: نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما)، وموسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما).



MENAFN05112023000205011050ID1107374056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث