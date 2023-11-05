استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في العيزرية قبل أيام

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن استشهاد الطفل رامي عز موسى عودة (17 عاما)، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية قبل أيام.
واستشهد، اليوم، ثلاثة شبان وأصيب ستة آخرون ثلاثة منهم بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.
والشهداء هم: نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما)، وموسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما).
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