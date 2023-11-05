وزير التراث الإسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة هي إحدى الخيارات التي يجب دراستها

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- نقلت صحيفة“إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الأحد، عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قوله بإن أحد الخيارات التي يجب دراستها هو إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي“أنه يجب أن نعرف ماذا يخيفهم ويرعبهم لإجبارهم على الرحيل من غزة لأن الموت لا يخيفهم، لذلك يجب البحث عن طرق للقضاء عليهم وأن يرتعدوا خوفا ورعبا”.



وتابع: "لا أوافق على من يصف سكان غزة بالمدنيين – فلا يوجد مدنين في غزة ولا اختلاف بينهم وبين حماس، أما فيما يتعلق بالأسرى والمحتجزين فإن حياتهم ليست أغلى من حياة الجنود ويجب أن ندرك بان الحرب تعني وقوع خسائر بشرية".