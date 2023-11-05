وزير التراث الإسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة هي إحدى الخيارات التي يجب دراستها

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- نقلت صحيفة“إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الأحد، عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قوله بإن أحد الخيارات التي يجب دراستها هو إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وأضاف الوزير الإسرائيلي“أنه يجب أن نعرف ماذا يخيفهم ويرعبهم لإجبارهم على الرحيل من غزة لأن الموت لا يخيفهم، لذلك يجب البحث عن طرق للقضاء عليهم وأن يرتعدوا خوفا ورعبا”.
وتابع: "لا أوافق على من يصف سكان غزة بالمدنيين – فلا يوجد مدنين في غزة ولا اختلاف بينهم وبين حماس، أما فيما يتعلق بالأسرى والمحتجزين فإن حياتهم ليست أغلى من حياة الجنود ويجب أن ندرك بان الحرب تعني وقوع خسائر بشرية".
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