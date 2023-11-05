أرباح التجاري الدولي ترتفع 89% إلى 22.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفعت صافي أرباح البنك التجاري الدولي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 89% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة أكثر من 70%.

وكشفت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، الصادرة اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بنسبة 89% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 8.35 مليار جنيه، على خلفية الصعود القوي لصافي الدخل ليسجل 13.8 مليار جنيه، بزيادة 64% على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، عن ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 84% على أساس سنوي، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، مع صعود صافي الدخل ليسجل 39.3 مليار جنيه، بزيادة 70% على أساس سنوي.

وبنهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي محفظة قروض البنك 255 مليار جنيه، محققة نمواً نسبته 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وعلى الجانب الآخر، نمت الودائع بنسبة 26% لتصل إلى 666 مليار جنيه.

وكان أعلن البنك التجاري الدولي مصر، تعيين جاويد أحمد ميرزا في مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.

وسيقوم المجلس بإحاطة الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها بالتعديل الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر اجتماع منعقد.

وبانضمام ميرزا للمجلس، يصبح تشكيله مكوناً من 11 عضوًا من بينهم 10 أعضاء غير تنفيذيين ومعظمهم من المستقلين.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 81% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 14.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر ليصل 23.89 مليار جنيه، مقابل 13.72 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجارى الدولي مصر، من 29,99 مليار جنيه إلى 30,19 مليار جنيه بزيادة قدرها 204.45 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على عدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية ومخصصة بالكامل لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2016.

ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 8 يونيو 2023.

وكان تقدم البنك التجاري الدولي، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.99 مليار جنيه إلى 30.19 مليار جنيه.

وتقدر زيادة رأس المال بقيمة 204.447 مليون جنيه موزعه على عدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية.

وتمثل الزيادة الشريحة الرابعة عشر لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين ( نظام الوعد بالبيع ) بالبنك.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 42.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 6.06 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 10.88 مليار جنيه، مقابل 6.71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي، على تعيين هشام عز العرب، رئيسا غير تنفيذيًا لمجلس الإدارة.

وفي ديسمبر الماضي، اقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تعيين هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وقال البنك، أن رئيس مجلس الإدارة الحالي شريف سامي سيستمر عضوًا غير تنفيذيًا بمجلس إدارة البنك.

وأعلن البنك في نوفمبر الماضي عن انضمام هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، بناءً على طلب التجاري الدولي وموافقة البنك المركزي المصري.

وكان هشام عز العرب رئيسًا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب خلال الفترة من 2002 حتى 2020.

أقرت الجمعية العامة العادية لبنك التجاري الدولي، صرف توزيع نقدي بقيمة 0.53 جنيه للسهم.

ووافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بزيادة قدرها 204.44 مليون جنيه والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العالمين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.

واعتمدت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة برئاسة هشام محمد عز العرب -غير تنفيذي-، وتعيين حسن محمد أباظة رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا من ذوي الخبرة.

وعلى صعيد العمومية غير العادية وافقت الجميعة على تعديل المواد 1- 2- 3- 4- 6- 8- 17- 20- 22- 23- 25- 29- 30- 32- 33- 39- 40- 42- 43- 44- 46 مكرر- 47 مكرر- 48- 48 مكرر- 49- 51- 52- 55 مكرر- 57- 58.

كما قررت العمومية غير العادية تفويض مجلس إدارة البنك في اصدار أدوات مالية بصورة سندات اسمية أو قروض مساندة لتمويل مختلف نشاط البنك.

ويجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند وفقا للحاجة، ويجوز أن تكون قابلة للتداول، ويجوز اصدارها بشرط تناول حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد.

والقيمة الاجمالية للسند أو القروض المساندة المطلوب اصدارها بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية تصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائج من خلال طرح عام أو خاص سواء محليا أو الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الغرض من الاصدار لدعم قاعدة رأس مال البنك لتمويل الأنشطة التوسعة أو الاستثمارية المستقبلية للبنك أو الاستثمار في الاصول المرجحة بالمخاطر.

وكان اقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي بقيمة 1.61 مليار جنيه، مع زيادة الاحتياطي القانوني والعام.

وقرر المجلس زيادة الاحتياطي القانوني بواقع 806.4 مليون جنيه ليبلغ رصيده 4.77 مليار جنيه، وزيادة الاحتياطي العام بواقع 11.58 مليار جنيه ليصل إلى 38.68 مليار جنيه.

وأكد البنك أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي بالبنك، ليصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.7%.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 22% خلال العام الماضي، لتصل إلى 16.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 13.26 مليار جنيه خلال العام السابق.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 31 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 24.96 مليار جنيه خلال 2021.

وبلغت حقوق مساهمي البنك خلال العام الماضي نحو 16.11 مليار جنيه، مقابل 13.27 مليار جنيه في 2021.

بينما بلغ نصيب حقوق الأقلية نحو 57.76 مليون جنيه في 2022، مقابل خسائر بقيمة 4.45 مليون جنيه في 2021.