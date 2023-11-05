أرباح التجاري الدولي ترتفع 89% إلى 22.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
ارتفعت صافي أرباح البنك التجاري الدولي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 89% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة أكثر من 70%.
وكشفت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، الصادرة اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بنسبة 89% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 8.35 مليار جنيه، على خلفية الصعود القوي لصافي الدخل ليسجل 13.8 مليار جنيه، بزيادة 64% على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، عن ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 84% على أساس سنوي، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، مع صعود صافي الدخل ليسجل 39.3 مليار جنيه، بزيادة 70% على أساس سنوي.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي محفظة قروض البنك 255 مليار جنيه، محققة نمواً نسبته 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وعلى الجانب الآخر، نمت الودائع بنسبة 26% لتصل إلى 666 مليار جنيه.
وكان أعلن البنك التجاري الدولي مصر، تعيين جاويد أحمد ميرزا في مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.
وسيقوم المجلس بإحاطة الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها بالتعديل الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر اجتماع منعقد.
وبانضمام ميرزا للمجلس، يصبح تشكيله مكوناً من 11 عضوًا من بينهم 10 أعضاء غير تنفيذيين ومعظمهم من المستقلين.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 81% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 14.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر ليصل 23.89 مليار جنيه، مقابل 13.72 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجارى الدولي مصر، من 29,99 مليار جنيه إلى 30,19 مليار جنيه بزيادة قدرها 204.45 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية ومخصصة بالكامل لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2016.
ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 8 يونيو 2023.
وكان تقدم البنك التجاري الدولي، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.99 مليار جنيه إلى 30.19 مليار جنيه.
وتقدر زيادة رأس المال بقيمة 204.447 مليون جنيه موزعه على عدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية.
وتمثل الزيادة الشريحة الرابعة عشر لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين ( نظام الوعد بالبيع ) بالبنك.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 42.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 6.06 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 10.88 مليار جنيه، مقابل 6.71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي، على تعيين هشام عز العرب، رئيسا غير تنفيذيًا لمجلس الإدارة.
وفي ديسمبر الماضي، اقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تعيين هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وقال البنك، أن رئيس مجلس الإدارة الحالي شريف سامي سيستمر عضوًا غير تنفيذيًا بمجلس إدارة البنك.
وأعلن البنك في نوفمبر الماضي عن انضمام هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة، بناءً على طلب التجاري الدولي وموافقة البنك المركزي المصري.
وكان هشام عز العرب رئيسًا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب خلال الفترة من 2002 حتى 2020.
أقرت الجمعية العامة العادية لبنك التجاري الدولي، صرف توزيع نقدي بقيمة 0.53 جنيه للسهم.
ووافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بزيادة قدرها 204.44 مليون جنيه والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العالمين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.
واعتمدت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة برئاسة هشام محمد عز العرب -غير تنفيذي-، وتعيين حسن محمد أباظة رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا من ذوي الخبرة.
وعلى صعيد العمومية غير العادية وافقت الجميعة على تعديل المواد 1- 2- 3- 4- 6- 8- 17- 20- 22- 23- 25- 29- 30- 32- 33- 39- 40- 42- 43- 44- 46 مكرر- 47 مكرر- 48- 48 مكرر- 49- 51- 52- 55 مكرر- 57- 58.
كما قررت العمومية غير العادية تفويض مجلس إدارة البنك في اصدار أدوات مالية بصورة سندات اسمية أو قروض مساندة لتمويل مختلف نشاط البنك.
ويجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند وفقا للحاجة، ويجوز أن تكون قابلة للتداول، ويجوز اصدارها بشرط تناول حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد.
والقيمة الاجمالية للسند أو القروض المساندة المطلوب اصدارها بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية تصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائج من خلال طرح عام أو خاص سواء محليا أو الأسواق العالمية.
وأوضحت أن الغرض من الاصدار لدعم قاعدة رأس مال البنك لتمويل الأنشطة التوسعة أو الاستثمارية المستقبلية للبنك أو الاستثمار في الاصول المرجحة بالمخاطر.
وكان اقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي بقيمة 1.61 مليار جنيه، مع زيادة الاحتياطي القانوني والعام.
وقرر المجلس زيادة الاحتياطي القانوني بواقع 806.4 مليون جنيه ليبلغ رصيده 4.77 مليار جنيه، وزيادة الاحتياطي العام بواقع 11.58 مليار جنيه ليصل إلى 38.68 مليار جنيه.
وأكد البنك أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي بالبنك، ليصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.7%.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 22% خلال العام الماضي، لتصل إلى 16.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 13.26 مليار جنيه خلال العام السابق.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 31 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 24.96 مليار جنيه خلال 2021.
وبلغت حقوق مساهمي البنك خلال العام الماضي نحو 16.11 مليار جنيه، مقابل 13.27 مليار جنيه في 2021.
بينما بلغ نصيب حقوق الأقلية نحو 57.76 مليون جنيه في 2022، مقابل خسائر بقيمة 4.45 مليون جنيه في 2021.
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