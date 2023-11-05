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الاستثمار: منح حوافز إضافية كلما زاد المكون المحلي في الصناعة

11/5/2023 4:01:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تمنح حاليا حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة؛ وهو وما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل زيادة التصدير.

جاء ذلك خلال زيارته لليابان، حيث تم استعراض استراتيجية الدولة المصرية لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة.

وقد شارك هيبة خلال الزيارة، في مائدة مستديرة نظمها اتحاد مصنعي مكونات السيارات في اليابان JAPIA، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، وشارك فيها أيضا كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.

وتم خلال المائدة؛ التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه الصناعة.

كما تم التطرق إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ والذي يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والابحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة؛ لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام، والتأكيد علي اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

من ناحية أخرى، أعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كأحد أهم الأسواق الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.

كما أعربت الشركات المشاركة، عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الأستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

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