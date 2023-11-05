stc تختتم حملتها " الفحص المبكر يصنع الفرق " التوعوية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 04 نوفمبر 2023:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن اختتام حملتها " الفحص المبكر يصنع الفرق " التوعوية بسرطان الثدي بنجاح والتي تم اطلاقها تحت مظلة "لاننا نهتم". وتماشياً مع شهر التوعية العالمي، تضمنت الحملة العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية التي تم تنظيمها بالتعاون مع العديد من الجهات لتعزيز طرق الكشف المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي.
اختتمت stc مشاركتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي، مؤكدة على أهمية الكشف المبكر والإجراءات الوقائية من خلال حملاتها التي انطلقت عبر منصات الوسائل الاجتماعي. كما تعاونت الشركة مع مستشفى عالية الدولي وREBEL GYM لتقديم جلسات تعليمية قيمة وأنشطة لياقة بدنية مصممة خصيصًا لموظفاتها. وركزت هذه الجهود على تثقيف النساء حول تقنيات الكشف المبكر وأهمية الحفاظ على نمط حياة صحي.
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبعها stc، حيث تعد الصحة من الركائز الاساسية في اجندتها المجتمعية، مما يدل على التزام الشركة الثابت بتعزيز المعايير والثقافة الصحية ضمن عائلة stc وعبر المجتمع ككل.
ومن خلال شراكتها مع مستشفى عالية الدولي، استخدمت stc منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لنشر الوعي حول طرق الكشف المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر. وتضمن التعاون مقاطع فيديوهات تثقيفية وتوعوية للدكتور محمد حسن. وقامت stc بتنظيم فعالية خاصة لموظفات الشركة، حيث تم شرح كيفية طرق الفحص الذاتي للوقاية من سرطان الثدي، فضلاً عن تقديم كوبونات مجانية للموظفات على اختبارات الكشف المبكر إلى جانب توزيع الهدايا المجانية. كما نظمت stc أيضًا مسابقة على منصة انستغرام كجزء من تعاونها مع مستشفى عالية الدولي، حيث حصل 10 فائزين على فحوصات مجانية لسرطان الثدي.
واستكمالًا لأنشطة المبادرة المتنوعة، نظمت stc فعالية رياضية ركزت على تعزيز الصحة في المقر الرئيسي للشركة بالتعاون مع REBEL Gym، للتأكيد على أهمية النشاط البدني المنتظم في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز التزام الشركة بالممارسات الصحية الوقائية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، استضافت stc مسابقة رياضية خاصة كجزء من تعاونها مع REBEL Gym للزوار في جناحها في ونتر وندرلاند Winter Wonderland ضمن حملتها للتوعية بسرطان الثدي. وتم توزيع هدايا قيمة على الفائزين، إلى جانب كوبونات مجانية من مستشفى عالية الدولي للتأكيد على أهمية الكشف المبكر.
وباعتبارها جزء من إطار المسؤولية المجتمعية المستدامة في stc، أشارت الشركة في بيان لها إلى أن حملة التوعية بسرطان الثدي التي أقيمت طوال شهر أكتوبر شهدت اقبالاً ونجاحاً كبيرين، ومشاركة واسعة ونشطة من قبل موظفات الشركة والزوار في جناح ونتر وندرلاند والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة. وفي هذا الصدد أكدت stc أن برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وأن هذه الحملة، بالإضافة إلى الحملات الأخرى التي تم تنظيمها في الماضي، هي تاكيد عل حرص stc في المساهمة بشكل ايجابي و مستدام على صحة المجتمع.
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