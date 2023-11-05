25.7 مليار درهم مبايعات دبي العقارية للوحدات الجاهزة في أكتوبر 2023 بزيادة بلغت 81% على أساس سنوي

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة 02 نوفمبر 2023: كشفت أحدث البيانات الصادرة عن "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المتنامي في أكتوبر 2023، حيث سجل عدد المبايعات العقارية 7,128 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 29.7 مليار درهم، وبزيادة في القيمة قدرها 17.46% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات أكتوبر أن 60% من المهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 40% بالبحث عن الفلل والـ تاون هاوس. وفي قطاع الإيجار، بحث 82% من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل أو الـ تاون هاوس باهتمام 18% منهم. وفضل نحو 67.5% من الباحثين عن شقق الوحدات المفروشة، في حين فضل 30.9% خيارات غير مفروشة. أما المستأجرين الباحثين عن الفلل والـ تاون هاوس، فقد فضل 51% منهم الوحدات غير المفروشة، وذهب 48% منهم باتجاه الوحدات المفروشة.
كذلك أفادت بيانات الشهر الماضي أن نحو 36% من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30% عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و24% عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والـ تاون هاوس المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الأكبر من اهتمام المستأجرين مسجلةً 43%، بينما اهتم 35% باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.
Sales property type preferences in
October 2023 Tenants’ property type preferences
October 2023
ووفقاً للبيانات الخاصة بـ بروبرتي فايندر، فقد ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق في أكتوبر 2023: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة جميرا. بينما حظيت دبي هيلز استيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس.
وشملت قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك في أكتوبر: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. في حين حظيت مناطق دبي هيلز استيت والمرابع العربية ونخلة جميرا والفرجان ومدينة محمد بن راشد بصدارتها في قائمة الوجهات المفضلة للباحثين عن تملك الفلل أو وحدات الـ تاون هاوس.
كذلك واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5,602 معاملة، بالمقارنة مع 4,095 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ 14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد شهد تمثل بتسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة على الإطلاق في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.
تجدر الإشارة إلى أن عشر من مناطق دبي أسهمت بـ 45% من إجمالي عدد المبايعات وتشمل: قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، برج خليفة، دبي مارينا، مدينة هند 4، الحبية الخامسة، نخلة جبل علي، المدينة العالمية المرحلة 1، أبراج بحيرات جميرا، مدينة دبي الرياضية. بينما أسهمت عشر من مناطق دبي بنحو 54% من قيمة المبايعات، بما فيها: نخلة جبل علي، الصفوح 2، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية، برج خليفة، الحبية الخامسة، الخليج التجاري، نخلة ديرة، ند الشبا 1، دبي مارينا.
وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "شهد قطاع العقارات الجاهزة في أكتوبر 2023 انتعاشاً كبيراً، مسجلاً مستويات جديدة في تفضيلات الباحثين عن العقارات. وفي خضم هذا المشهد المتطور للسوق العقاري في دبي، تجدد بروبرتي فايندر التزامها الثابت بالبقاء شريكاً موثوقاً في رحلة الباحثين عن العقارات. وسنمضي قدماً في تسخير أحدث الأدوات في مجال التكنولوجيا العقارية لمساعدة الباحثين عن العقارات وتوجيههم لاتخاذ القرارات الصائبة، مع تعزيز الثقة والشفافية في القطاع العقاري المتنامي باستمرار في الدولة."
تتوفر أفضل القوائم من المنازل والشقق المعروضة عبر ميزة "Data Guru" على بوابة بروبرتي فايندر التي يمكن الوصول إليها بزيارة الموقع الإلكتروني: أوعبر تطبيق بروبرتي فايندر المتاح للتنزيل على "غوغل بلاي" و"آبل ستور".
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