تقرير مجموعة BCG يكشف النقاب عن العلامة التقنية "Openhive" التابعة لبنك WeBank

(MENAFN
- PRNewsWire) شينزين، الصين، 3 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- سلط الضوء على WeBank، أكبر بنك رقمي في العالم، في تقرير "الإقراض الرقمي يمكن أن يحسن الوصول المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة MSMEs" الذي نشرته مؤخرًا مجموعة مستشاري الأعمال في جمعية دول جنوب شرق آسيا (ASEAN-BAC) ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). وأشاد التقرير بأداء WeBank في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الموزعة القائمة على حلول Openhive لضمان تجربة عملاء رقمية آمنة وسريعة واستثنائية لشركات MSMEs (للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم).
وقد تناول التقرير كيف يتمتع عملاء الخدمات المصرفية الرقمية بمميزات فريدة على غرار إمكانية الوصول المباشر لإدارة احتياجاتهم المصرفية، والتي يمكن الوصول إليها عادةً من خلال الهواتف المحمولة، عوضا عن الاعتماد على الصراف في فروع البنوك التقليدية. ولنا في خدمات الإقراض "Weiyedai" الخاصة بشركات MSEMs والمقدمة من WeBank عبر الإنترنت مثال علي ذلك.
يعتبر النظام المصرفي الأساسي الفعال بمثابة حجر الأساس للبنوك الرقمية التي تعمل على نحو جيد. ويعمل نظام البنك المركزي الموزع الخاص بـ WeBank بشكل مستمر، وهذا ما يكمن وراء الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه دون الحاجة إلى إنشاء فروع له. فمنذ تأسيسه، تبني WeBank في أعماله تقنيات موزعة بالكامل لبناء أول نظام مصرفي أساسي موزع في الصين. وبسبب التشابه بين نمط عمل تلك التقنيات وبين نمط العمل الخاص بخلية النحل، يسمى WeBank هذه المجموعة من التقنيات الموزعة من الدرجة المالية باسم حلول Openhive.
تتيح حلول Openhive لبنك WeBank، أثناء خدمة مئات الملايين من العملاء الأفراد وشركات MSMEs، أن يكون مرنًا في تعامله مع العملاء وقابل للتوسع لدعم أكثر من مليار معاملة يومية في أوقات الذروة. حيث يستغرق البنك وقتًا قياسيًا يقدر بـ 10 أيام فقط منذ التفكير في منتج جديد إلى الإطلاق المباشر له. ويؤدي النظام المصرفي الأساسي القائم على حلول Openhive أيضًا إلى توفير تكاليف المعدات والصيانة عن طريق إتاحتها بأسعار معقولة، وعدم وجود تكاليف تشغيل فرعية، وكذلك توفير تكاليف عمالة منخفضة. وبالتالي، يتمكن البنك من تقديم خدمات سلسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (أكثر من 99.999% من توافر المنتجات) لقاعدة عملاء سريعة النمو. كما تبلغ تكلفة تشغيل وصيانة تكنولوجيا المعلومات السنوية لكل حساب 0.3 دولار أمريكي/سنة فقط، أي ما يقرب من عُشر متوسط الصناعة. ومع النظام المصرفي الفعّال من حيث التكلفة، يستطيع WeBank التنقل إلى المسار الابتكاري للتمويل المستدام والشامل.
فضلًا عن اعتماد WeBank على حلول Openhive، قامت بعض من أفضل البنوك الرقمية في جنوب شرق آسيا باعتماد هذه الحلول أيضًا. حيث تمكنهم حلول Openhive من بناء أنظمة مصرفية أساسية موزعة يمكن أن تدعم التمويل الشامل والمستدام للأسواق غير المصرفية والأسواق المصرفية الضعيفة الخاصة بهم. ومن خلال إطلاق العنان لقوة التعاون مع التقنيات الرائدة، تمكن حلول Openhive المبتكرين من تحقيق المزيد في قطاع المال والأعمال.
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