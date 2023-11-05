مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تحتفل بيوم العلم

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 نوفمبر 2023: نـظمّـت مؤسسـة حـمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أمس (الجمعة الثالث من شهر نوفمبر الجاري) احتفالاً بيوم العلم في حديقة مباني الحضيبة بمشاركة كبار مسؤولي وموظفي المؤسسة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أخرى شملت هيئة تنمية المجتمع الصكوك الوطنية ودبي للتطوير وهيئة ومركز دبي للسكري ودائرة الشؤون القانونية وبلدية دبي وادارة الخبرة وتسوية المنازعات ومجموعة استر وشركة امباور واميتاك و Burea veritasو Bourn Hall LLC.
وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، حيث قام معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية برفع العلم وسط الحضور، حيث اصطّف جميع الحضور حول سارية العلم وحرصوا على المشاركة في رفعه، معبرين عن محبتهم وولائهم لهذا الوطن المعطاء وإخلاصهم لمواصلة رفعته في مصاف أفضل الدول في العالم.
وبهذه المناسبة قال معالي حميد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة "في يوم العلم يتجلى الشعور بالانتماء لوطننا الغالي الامارات والولاء لقيادتنا الرشيدة مستذكرين تلك الجهود العظيمة التي بذلها الرعيل الأول من المؤسسين بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد ـ طيب الله ثراه ـ في قيام الدولة الاتحادية وتثبيت أركانها وترسيخ مكانتها في المنظومة الدولية وتمكين مؤسساتها ومواطنيها حتى بلغت أفق الإنجازات العالمية على كافة الأصعدة ، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكَّام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات. وسيظل يوم العلم مناسبة رمزية خالدة ترسخ في نفوسنا جميعاً نعبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته الدولة في ظل علم الاتحاد، وترسخ في نفوس الاجيال معاني قيمة الوطن والانتماء والولاء ".
وتوجه معالي القطامي مخاطباً المشاركين: "نجدّد ولائنا لدولتنا وقيادتها الرشيدة، ونجدد العهد على مواصلة العمل لدفع مسيرة التنمية والبناء لنحقق غاياتنا السامية وحتى تستمر دولة الامارات في طليعة الدول المتطورة والمتقدمة في كافة المجالات".
وأضاف معاليه: "إننا في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية وتحت قيادة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الاعلى للمؤسسة سنستمر في دعم التميز الطبي والتربوي ومساندة الجهود الوطنية في قطاع الصحة والتعليم والموهوبين وتحقيق غاياتها كما أراد لها مؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (طيب الله ثراه) ، وفي أجواء مفعمة بحب الوطن والانتماء تبادل الحضور التهاني بمناسبة يوم العلم متمنين لدولتهم دوام التقدم والازدهار.
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