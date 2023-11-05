المستثمرون الصينيون الأثرياء يبحثون عن فرص في الخارج

(MENAFN
) اتجاه متزايد لعدم الرضا بين رواد الأعمال الصينيين قد دفع العديد منهم إلى البحث عن فرص في أماكن أخرى، وفقًا لاستشاري مستقل يساعد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في الانتقال. ازدياد رغبتهم في مغادرة الصين يأتي نتيجة تأثرهم بعوامل متعددة، حيث تشكل مخاطر الأوضاع السياسية مصدر قلق كبير. هذا السيناريو المتطور أدى إلى زيادة عدد الاستفسارات من قبل رجال الأعمال الذين لا يبحثون فقط عن نقل عائلاتهم بل أيضًا عن نقل أعمالهم بأكملها وفرق العمل خارج الصين. هذا الإحساس تم تسليط الضوء عليه في تحليل قامت به أمي هوكنز، المراسلة الرئيسية في بكين لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
كما تواجمت الإجراءات القمعية ضد رجال الأعمال والأوضاع السياسية المضطربة وتباطؤ الاقتصاد تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ لتشكل بيئة تدفع العديد من رواد الأعمال لاستكشاف استراتيجيات الخروج. القلق من عدم الاستقرار السياسي وتأثيره المحتمل على أعمالهم وأصولهم أصبح قلقًا سائدًا بين المستثمرين في الصين. الاعتقاد بأن الصين كأرض للفرص بدأ يتراجع، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بوجهات بديلة تقدم بيئة أعمال أكثر ملاءمة.
كذلك يعكس انخفاض عدد أصحاب الثروات في الصين هذا الاتجاه. وفقًا لمجلة "فوربس"، هناك 2,640 مليارديرًا في العالم، على الأقل 562 منهم في الصين، ولكن هذا العدد قد انخفض عن العام السابق حين كان هناك 607 مليارديرات في الصين. يمكن أن يكون هذا الانخفاض دليلاً على تغير في تفضيلات وثقة النخب الصينية بشأن ثرواتهم. لقد بحث كثيرون منهم لفترة طويلة عن وسائل لنقل أموالهم إلى الخارج، على الرغم من أنه بشكل رسمي يُسمح للأفراد فقط بنقل 50,000 دولار من البلاد سنويًا.
في حين قام الأثرياء بتطوير أساليب رسمية وغير رسمية متنوعة لنقل أموالهم إلى الخارج. يستخدم البعض مكاتب الصرافة في هونغ كونغ، حيث لا تنطبق قيود رأس المال، بينما يختار البعض الآخر نقل الأموال إلى شركات خارجية. تلك الاستراتيجيات تعكس تصاعد إصرار المستثمرين الصينيين على تنويع أصولهم وتخفيف مخاطر الأوضاع السياسية والاقتصادية عبر استكشاف فرص في بيئات أكثر استقرارًا وتنبؤًا خارج وطنهم. التطورات المتلاحقة في الصين دفعت العديد منهم للبحث عن الأمان وإمكانيات النمو من خلال الاستثمار في الأسواق الأجنبية.
MENAFN05112023000045015682ID1107373776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.