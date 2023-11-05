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الاحتلال يقصف مسجدا شرق جباليا

11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اسهدف قصف اسرائيلي مسجدا شرق جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

ويوم أمس السبت دمر الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مسجدين في حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.


ويأتي القصف بينما تكثف إسرائيل هجماتها على أهداف مدنية وبنى تحتية بشكل متواصل منذ شهر.


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