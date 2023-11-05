الاحتلال يقصف مسجدا شرق جباليا
التاريخ
11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اسهدف قصف اسرائيلي مسجدا شرق جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
ويوم أمس السبت دمر الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مسجدين في حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.
ويأتي القصف بينما تكثف إسرائيل هجماتها على أهداف مدنية وبنى تحتية بشكل متواصل منذ شهر.
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