Sunday, 05 November 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الاحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أوصرين، جنوب نابلس.
وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب (22 عاما) بالرصاص الحي بالقدم، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفا

MENAFN05112023000208011052ID1107373774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث