إصابة برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

إصابة برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس
التاريخ
11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الاحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أوصرين، جنوب نابلس.
وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب (22 عاما) بالرصاص الحي بالقدم، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وفا
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