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ابو الهيجاء: قوات الاحتلال انسحبت من جنين تاركة خلفها دمارا في البنية التحتية

11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ممثل عن الاغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور محمد ابو الهيجاء إن الاحتلال الاسرائيلي اقتحم مدينة ومخيم جنين بالدبابات والعربات المصفحة ونشر قناصته في عدة مناطق فجر اليوم الأحد.
وأكد أبو الهيجاء في حديث من جنين لـ " برنامج الوكيل عبر راديو هلا" إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين منذ قليل تاركة خلفها دمارا في البنية التحتية وفي المركبات والمنازل.
وبين أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها عبارة عن عملية ممنهجة للتأثير على صمود الشعب الفلسطيني.
وحول حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت، اكد ابو الهيجاء أن ما يقوم به الاحتلال له عدة أوجه منها المس بحياة المواطن الفلسطيني بشكل خاص مشيرا إلى أنهم يلحقون أضرارا كبيرة بمنازلهم بهدف الترويع للآمنين.
وأوضح ان معظم حملات الاعتقالات عبارة عن عقاب جماعي دون اي مبرر.




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