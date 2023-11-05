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ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي إلى 45

11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهداء مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 45 شهيدا وفقا لما افاد مصدر طبي للجزيرة .

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في بيان مقتضب على منصة فيسبوك بتكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ.

وأضاف البيان ان غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي من الأطفال والنساء.


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