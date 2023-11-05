ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي إلى 45

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد شهداء مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 45 شهيدا وفقا لما افاد مصدر طبي للجزيرة .
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في بيان مقتضب على منصة فيسبوك بتكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ.
وأضاف البيان ان غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي من الأطفال والنساء.
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