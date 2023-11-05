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الأردن يشارك في معرض الشارقة للطوابع

11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في معرض الشارقة للطوابع 2023، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 14-18 تشرين الثاني الحالي.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، سيشارك في المعرض مجموعة من ممثلي المؤسسات البريدية وجمعيات هواة الطوابع، بهدف تشجيع ونشر هواية جمع الطوابع البريدية على المستوى العربي والدولي.

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