الأردن يشارك في معرض الشارقة للطوابع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في معرض الشارقة للطوابع 2023، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 14-18 تشرين الثاني الحالي.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، سيشارك في المعرض مجموعة من ممثلي المؤسسات البريدية وجمعيات هواة الطوابع، بهدف تشجيع ونشر هواية جمع الطوابع البريدية على المستوى العربي والدولي.
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