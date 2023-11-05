روسيا ترسل إلى مصر دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن الجانب الروسي أرسل إلى مصر دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.



وجاء في بيان الوزارة: "قامت طائرتان تابعتان لوزارة حالات الطوارئ الروسية بنقل 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة. وأقلعت طائرات من طراز إيل-76 تابعة للوزارة من مطار غروزني الدولي إلى جمهورية مصر العربية".



ووفقا للوزارة، تتضمن دفعة المساعدات الإنسانية هذه، المواد الغذائية والمراتب والوسائد ومنتجات العناية والنظافة الشخصية.



وأشارت الوزارة إلى أن نقل المساعدات يتم بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورنيكوف.



وفي موقع الوصول، سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى سكان غزة.



وهذه هي الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية التي ترسلها روسيا إلى قطاع غزة بعد تفاقم الوضع في المنطقة.



وفي وقت سابق، قامت طائرات وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 55 طنا من البضائع، والتي شملت المواد الغذائية والأدوية ومواد التضميد.



روسيا اليوم