بلومبيرغ عن بايدن: الجهود المبذولة لإعلان هدنة في غزة تمضي قدما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأميركي جو بادين قوله في تصريح صحفي مقتضب إن الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما.
ويأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير أميركية وإسرائيلية أن واشنطن حثت القادة الإسرائيليين على وقف إطلاق النار مؤقتا لمراعاة الرأي العام العالمي.
وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في عمّان -بعد زيارته تل أبيب- إن إعلان هدنة إنسانية سيساعد على حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
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