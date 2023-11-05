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بلومبيرغ عن بايدن: الجهود المبذولة لإعلان هدنة في غزة تمضي قدما

11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأميركي جو بادين قوله في تصريح صحفي مقتضب إن الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدما.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير أميركية وإسرائيلية أن واشنطن حثت القادة الإسرائيليين على وقف إطلاق النار مؤقتا لمراعاة الرأي العام العالمي.


وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في عمّان -بعد زيارته تل أبيب- إن إعلان هدنة إنسانية سيساعد على حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.


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