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كيف تتعاملين مع تقلبات الشهية أثناء الحمل؟

11/5/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد تغيرات الشهية مساوية لمسار الحمل، وذلك بفضل الهرمونات وزيادة التمثيل الغذائي. لذا لا تستغربي إذا استيقظتِ جائعة في منتصف الليل.
ويطمئنك خبراء بيبي سنتر: "أنت تستيقظين جائعة لأن الجوع أثناء الحمل أمر حقيقي للغاية.. بغض النظر عن مقدار أو عدد المرات التي تناولت فيها الطعام أثناء النهار".


فالطفل الذي ينمو بداخلك لديه احتياجات خاصة به من السعرات الحرارية، ويعمل جسمك وقتاً إضافياً لدعمكما.


وتعتبر التغيرات الهرمونية مسؤولة جزئياً على الأقل عن آلام الجوع في وقت متأخر من الليل أثناء الحمل.

كذلك تتقلب مستويات الهرمونات التي تخبر جسمك بالشبع أو الجوع، وتجعلك هذه الإشارات المتضاربة تستيقظين جائعة.


أما التغيير الكبير الآخر فهو عملية التمثيل الغذائي، فيرتفع معدل الأيض طوال فترة الحمل وتزداد التفاعلات الكيميائية التي تحول الطعام إلى طاقة.


وفي حين تحتاجين إلى زيادة قليلة في الطعام خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، تزداد الحاجة بمجرد دخولك الثلث الثاني، لتصبح حوالي 340 سعرة حرارية يومياً.


ويمكنك زيادة السعرات الحرارية التي تتناولينها إلى 450 سعرة حرارية إضافية يومياً في الثلث الأخير من الحمل.


مع ملاحظة أن هذه الإرشادات لزيادة الوزن أثناء الحمل تختلف إذا كنتِ حاملًا بتوأم أو أكثر، وأيضاً حسب وجود زيادة في الوزن سابقة للحمل.

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