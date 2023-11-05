معارك ضارية تخوضها المقاومة في غزة
التاريخ
11/5/2023 3:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت وسائل اعلام فلسطينية ، السبت ، ان المقاومة تخوض معارك ضاربة جنوب غرب قطاع غزة الان .
واضافت ، ان المقاومة تخوض ايضا اشتباكات عنيفة مستمرّة شرقي بلدة القرارة في منطقة خانيونس .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN05112023000208011052ID1107373767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.