وزير التراث الإسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، واعتبر أن للحرب أثمان بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين".
وقال الوزير ذاته إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه.
ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
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