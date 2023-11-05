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وزير التراث الإسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن

11/5/2023 3:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، واعتبر أن للحرب أثمان بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين".
وقال الوزير ذاته إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه.

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

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