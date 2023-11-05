الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط غزة
التاريخ
11/5/2023 3:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط غزة ويتسبب باستشهاد اكثر من 40 فلسطينيا .
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