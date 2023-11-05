الولاعة.. سلاح القسام الجديد المضاد لدبابات الاحتلال

(MENAFN
- Amman Net) تستمر المواجهات العنيفة بين جيش الاحتلال الذي يحاول التوغل في قطاع غزة من عدة محاور وفصائل المقاومة الفلسطينية التي تكبده خسائر كبيرة في العتاد والجنود باستخدام أسلحة تم تطويرها على أيدي كتائب القسام.
نشرت القسام مشاهد من اشتباكات خاضتها مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة تضمن عناصر القسام قذائف محمولة على الكتف داخل غرف ومنازل للمواطنين احتمت بها القوات الإسرائيلية، كما أظهر الفيديو إطلاق قذائف باتجاه آليات إسرائيلية.
ومن بين الصور التي بثتها كتائب القسام شريط مصور يظهر أحد مقاتلي القسام يقترب من مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من المسافة صفر ويضرم النار فيها بوساطة قداحة أو ما تعرف "بالولاعة" أدت إلى اشتعال النار في آلية الاحتلال الإسرائيلي ودمرتها، إضافة إلى عشرات الآليات الأخرى التي استهدفها مقاتلو القسام بقذائف الياسين والعبوات اللاصقة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وكتبت الصحفية اللبنانية في قناة الجزيرة فاطمة التركي على حسابها في موقع إكس: "طلعت بتولع ب"القداحة" ام ربع دولار وقال جايبين جنرالات المارينز مستشارين"
كما كتب حساب قصاص بيه على موقع إكس أيضا: تم إدخال سلاح القداحة الى الخدمة.. دلالة أن عدونا فاشل وجبان ولو كانت مواجهة متكافئة بالتجهيزات لشاهدنا عدونا يستسلم من أول لحظة.
وكان المتحدث باسم كتائب القسام قد كشف عن أسلحة جديدة دخلت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي بينها "طوربيد العاصف" الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة، مشيرا إلى أن سلاح البحرية في القسام تمكن من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.
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