الولاعة.. سلاح القسام الجديد المضاد لدبابات الاحتلال

MENAFN - Amman Net) تستمر المواجهات العنيفة بين جيش الاحتلال الذي يحاول التوغل في قطاع غزة من عدة محاور وفصائل المقاومة الفلسطينية التي تكبده خسائر كبيرة في العتاد والجنود باستخدام أسلحة تم تطويرها على أيدي كتائب القسام.

نشرت القسام مشاهد من اشتباكات خاضتها مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة تضمن عناصر القسام قذائف محمولة على الكتف داخل غرف ومنازل للمواطنين احتمت بها القوات الإسرائيلية، كما أظهر الفيديو إطلاق قذائف باتجاه آليات إسرائيلية.

ومن بين الصور التي بثتها كتائب القسام شريط مصور يظهر أحد مقاتلي القسام يقترب من مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من المسافة صفر ويضرم النار فيها بوساطة قداحة أو ما تعرف "بالولاعة" أدت إلى اشتعال النار في آلية الاحتلال الإسرائيلي ودمرتها، إضافة إلى عشرات الآليات الأخرى التي استهدفها مقاتلو القسام بقذائف الياسين والعبوات اللاصقة.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وكتبت الصحفية اللبنانية في قناة الجزيرة فاطمة التركي على حسابها في موقع إكس: "طلعت بتولع ب"القداحة" ام ربع دولار وقال جايبين جنرالات المارينز مستشارين"

كما كتب حساب قصاص بيه على موقع إكس أيضا: تم إدخال سلاح القداحة الى الخدمة.. دلالة أن عدونا فاشل وجبان ولو كانت مواجهة متكافئة بالتجهيزات لشاهدنا عدونا يستسلم من أول لحظة.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام قد كشف عن أسلحة جديدة دخلت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي بينها "طوربيد العاصف" الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة، مشيرا إلى أن سلاح البحرية في القسام تمكن من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.