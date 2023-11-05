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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

11/5/2023 3:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ولا يطرأ يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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