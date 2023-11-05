الاحتلال يعتقل 46 مواطنا من الضفة بينهم عمال من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 46 مواطنا من الضفة، بينهم عمال من قطاع غزة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا، وهم: علاء عميد أبو عواد، ومحمد أحمد حسن عبيد، والصحفي أمير أبو عرام، ويونس طالب شعلان، ومصعب إبراهيم سعيد، من بلدة بيرزيت شمالًا، وسامر محمد سمارة، وعبد الهادي سمارة، وطه إبراهيم ياسين، ونشمي محمد أبو رحمة، وأحمد محمد أبو رحمة، ومحمد حمد، وحمزة راضي ياسين، ومحمود عيسى أبو رحمة، وقصي فلاح أبو رحمة، من بلدة بلعين غربًا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا من الخليل، بينهم 10 عمال من قطاع غزة، وهم: الأسير المحرر إبراهيم رامي الزعاقيق (20 عاما) من بلدة بيت أمر، وحسين الشواهين من بلدة يطا، وتيسير الجمل ونجله إياد من المدينة، كما اعتقلت 10 من عمال القطاع خلال اقتحام بلدة نوبا غربًا.

ومن طولكرم، اعتقلت تلك القوات الشابين مهتدي عصام راجح (18 عاما)، وريان سميح عبيد (18 عاما)، من ضاحية شويكة شمالا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد محمود طقاطقة (36 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة (25 عاماً) من وادي الفارعة جنوبًا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 9 من مواطنين، وهم: المحرر محمد شهاب الصانوري من الحي الشرقي في المدينة، والشاب مجد ناصر الجزرة من جبل أبو ظهير، ووليد جلامنة ونجليه صهيب وقتيبة من حي خروبة، والمواطن أبو عدي الشيخ، وأحمد أيمن جمعة، واحمد وليد جلبوني، وقصي الهصيص.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: عوني الشخشير من منطقة رفيديا، وعوني فاخوري من منطقة كروم عاشور من المدينة، وفؤاد يوسف حسن من بلدة قصرة جنوبًا، والأسير المحرر عادل سعادة صباح من بلدة عوريف، أثناء مروره قرب مستعمرة "ارئيل" المقامة على أراضي سلفيت.

ومن القدس، اعتقلت تلك القوات الشاب معاذ الصياد من بلدة الطور شرقًا.