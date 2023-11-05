آلاف الإسرائيليين يتظاهرون من أجل الرهائن: نتنياهو مسؤول ومذنب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- صدّت الشرطة الإسرائيلية محتجين كانوا يتظاهرون أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، وسط غضب شديد من الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم الذي شنّه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية“حماس”، الشهر الماضي، على بلدات في محيط قطاع غزة.

ولوّح المئات بالعلم الإسرائيلي، وردّدوا هتافات:“السجن الآن!”، قبل أن يقتحموا حواجز الشرطة حول مقر إقامة نتنياهو في القدس.

يسلط هذا الاحتجاج الضوء على الغضب الشعبي المتزايد تجاه القادة السياسيين والأمنيين، وتزامن مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتنياهو.

ولم يقر نتنياهو حتى الآن بالمسؤولية الشخصية عن الإخفاقات التي سمحت بالهجوم المباغت الذي شنّه المئات من مسلحي“حماس”، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ما أدى لمقتل أكثر من 1400 شخص، واحتجاز ما لا يقل عن 240 رهينة.

ومع تلاشي آثار الصدمة الأولى، تزايدَ الغضب الشعبي، إذ انتقد العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بشدة رد فعل الحكومة وطالبوا بتحرير ذويهم.

كما تظاهر الآلاف في تل أبيب ملوحين بالأعلام ورافعين صوراً لبعض الأسرى في غزة، ولافتات كتبوا عليها شعارات مثل:“أطلقوا سراح الرهائن الآن بأي ثمن”.

وتواصل إسرائيل، منذ ذلك الحين، هجوماً جوياً وبرياً مكثفاً على غزة، حيث قالت السلطات الصحية إن ما لا يقل عن 9488 فلسطينياً استشهدوا جراء الهجمات حتى الآن. وتحولت مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاض.

ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام حتى قبل الحرب، إذ كان يحاكَم بتهم فساد ينفيها، كما قدّم خطة للحدّ من صلاحيات السلطة القضائية دفعت مئات الآلاف إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج.

وأظهر استطلاعٌ للرأي أجرته القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، السبت، أن 76 بالمئة من الإسرائيليين يرون ضرورة استقالة نتنياهو، بينما قال 64 بالمئة إنه يجب إجراء انتخابات بعد الحرب مباشرة.

(رويترز)