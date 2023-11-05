قوات الاحتلال تغلق قرية حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أحكمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغلاقها لقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين لــلوكالة الرسمية، بان قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي الوحيد في منطقة " الشرفا" القريب من المطينة بالمكعبات الاسمنتية، ليضاف الى اغلاق المدخل الغربي منذ السابع من الشهر الماضي مع بدء العدوان على قطاع غزة، مشيرا الى ان المواطنين لا يتمكنون من الخروج بمركباتهم.

وأضاف سباتين ان القرية تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات من قبل الاحتلال، من خلال الاستيلاء على أسطح المنازل، وتحويلها الى نقاط عسكرية للمراقبة، وهو ما يشكل خطورة على حياة المواطنين، عدا عن منع المواطنين من الوصول الى مسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة، كما حصل يوم الجمعة الماضي.



