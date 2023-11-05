قوات الاحتلال تغلق قرية حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أحكمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغلاقها لقرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين لــلوكالة الرسمية، بان قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي الوحيد في منطقة " الشرفا" القريب من المطينة بالمكعبات الاسمنتية، ليضاف الى اغلاق المدخل الغربي منذ السابع من الشهر الماضي مع بدء العدوان على قطاع غزة، مشيرا الى ان المواطنين لا يتمكنون من الخروج بمركباتهم.
وأضاف سباتين ان القرية تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات من قبل الاحتلال، من خلال الاستيلاء على أسطح المنازل، وتحويلها الى نقاط عسكرية للمراقبة، وهو ما يشكل خطورة على حياة المواطنين، عدا عن منع المواطنين من الوصول الى مسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة، كما حصل يوم الجمعة الماضي.
MENAFN05112023000205011050ID1107373759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.