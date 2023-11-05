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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة طربيخا وبلدة راميا جنوب لبنان

11/5/2023 3:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي طاول أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب.


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