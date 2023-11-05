قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة طربيخا وبلدة راميا جنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة طربيخا وبلدة راميا جنوب لبنان
التاريخ
11/5/2023 3:09:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي طاول أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب.
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