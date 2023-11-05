بعد شهر من الحرب على غزة.. حكومة الاحتلال تواجه 3 عقبات كبرى

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- تواجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد مرور شهر على حربها على قطاع غزة، 3 عقبات كبرى، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال التقرير، إن المعارك الدامية المُستمرة بوتيرة أعنف حاليا في قطاع غزة، مختلفة تمامًا عن النزاعات السابقة على امتداد تاريخ طويل من الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على الأقل بالنسبة إلى حكومة نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أن تل أبيب تجهل حتى الآن كيفية انتشال السكان الغارقين في الفقر والجوع بشكل عاجل، وكيفية إنقاذ العدد المهول من الرهائن والأسرى، الذين وقعوا في قبضة حركة حماس.

وطرحت الصحيفة سؤالًا مفاده: "أي مآل للحرب وكم يبلغ ثمن المعركة، التي دخلتها إسرائيل، والتي دخلت أسبوعها الخامس منذ انطلاقها في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي؟"، بعد هجوم "طوفان الأقصى"، الذي نفذته حماس.

وبين التقرير أنه "في اليوم الـ28 من الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي توغلا أعمق في قطاع غزة، بالتزامن مع

ضربات واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الأمر بالنسبة للسلطات الإسرائيلية تجاوز الرد على هجمات حماس، ووصل إلى "تدمير حماس نهائيًا"، بحسب ما أكده نتنياهو أخيرًا.

وأكد التقرير أن محاولة سيطرة إسرائيل على الوضع في غزة ستصطدم لا محالة بـ3 عقبات رئيسة: الأولى تتعلق بتشابك البنية التحتية العسكرية لحماس مع النسيج الحضري في غزة، التي تُعَد أيضاً واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا والأشد كثافة سكنية، وهو ما يضع تل أبيب في الاتهام بارتكاب جرائم حرب، إذا ما مضى الجيش الإسرائيلي في ضرباته.

وأضافت الصحيفة أن القصف المزدوج لمخيم جباليا للاجئين، الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، هو أوضح دليل على ذلك ولا سيما أنه أسفر عن استشهاد آلاف الأشخاص، وهو عدد أكبر من إجمالي الحروب الإسرائيلية الأربع الأولى في غزة.

ونوه تقرير الصحيفة إلى أن العقبة الثانية تتعلق بظروف بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة في الأراضي الخاضعة للحصار منذ عام 2007، في حين تتمثل العقبة الثالثة، التي تقف في وجه حكومة نتنياهو في تقدير ثمن الحرب وتحديد الخسائر.

ولفت التقرير إلى أن العقبة الثالثة تكمن في العدد المهول وغير المسبوق للرهائن والأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حماس، إذ يوجد ما لا يقل عن 240 رهينة تم أسرهم في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرجحًا أن حماس تحتجز الرهائن في الأنفاق، التي تشكل الهدف الرئيس للقصف الإسرائيلي.

ويضاف إلى العقبات الثلاث، وفقًا للتقرير، التأثير العالمي لصور محنة المدنيين في غزة، أو حتى خطر اندلاع حرب إقليمية، جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي، الذي أودى بحياة كثير من الفلسطينيين.

وأمام تلك العقبات يجد الجيش الإسرائيلي نفسه في الواقع على الأرض التي اختارتها حماس لخوض المعركة وهو ما يشكل ضربة أخرى لتل أبيب قد تجعل كلفة الحرب أكبر بكثير مما يعتقد نتنياهو، وفقًا لتقرير الصحيفة.



