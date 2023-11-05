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منتخب الكويت للسلة يحرز المركزين الثاني والثالث في بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) في قطر

11/5/2023 3:05:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 11 (كونا) -- أحرز منتخب الكويت "فريق (أ)" لكرة السلة اليوم السبت المركز الثاني في بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين بعد خسارته النهائي امام نظيره القطري (ب) بنتيجة (16-18).
كما أحرز منتخب الكويت "فريق (ب)" المركز الثالث في البطولة الخليجية بعد فوزه على نظيره القطري (أ) بنتيجة (21-17).
وقال مدير المنتخبات الوطنية الكويتية الدكتور عبد العزيز ضاري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن نتائج المنتخب في البطولة جيدة لاسيما مع حصول المنتخب على المركزين الثاني والثالث الا ان طموح المنتخب هو المركز الأول مشيرا إلى ان العمل لهذا الامر لايزال مستمرا.
وأضاف انه جار اعداد المنتخب للبطولات المقبلة خاصة وان المشاركة في مثل هذه البطولات تساهم في اعداد اللاعبين مشيرا إلى ان المنافسة مع مختلف المنتخبات تزيد من قوة الفريق للحصول على المراكز المتقدمة.
وذكر ان المنتخبين (أ) و(ب) المشاركين بالبطولة قدما مباريات قوية ومنافسة ذات مستوى فني عال خاصة وان الفرق المشاركة مستواها متقارب لافتا إلى وجود خطط تساعد في صعود المنتخب لمختلف البطولات سواء إقليمية أو قارية.
وفي النصف النهائي للبطولة فاز منتخب الكويت (أ) اليوم على المنتخب القطري (أ) بنتيجة (20 مقابل 18) نقطة ليصعد إلى النهائي ويقابل نظيره القطري (ب) قبل ان يخسر منه.
فيما خسر منتخب الكويت (ب) امام المنتخب القطري (ب) (21 مقابل 20) نقطة في النصف النهائي ليلعب منتخب الكويت (ب) امام القطري (أ) على المركزين الثالث والرابع قبل ان يحرز المركز الثالث.
وكان منتخب الكويت (أ) فاز أمس على المنتخب العماني (ب) ب(22 نقطة مقابل 20) فيما فاز الكويت (ب) على عمان (أ) (21 نقطة مقابل 16) في حين خسر الفريقان أمام منتخبي قطر (أ) و (ب) بنتيجة (21 نقطة مقابل 19) و(21 نقطة مقابل 12 ) على التوالي.
ويشارك في هذه البطولة ثلاث منتخبات هي الكويت وعمان وقطر وكل منتخب يمثله فريقان ويتكون الفريق من ثلاثة لاعبين إضافة الى لاعب احتياط كما تلعب المباريات على نصف ملعب كرة سلة وعلى برج كرة سلة واحد والفريق الذي يحقق (21) نقطة أولا يعتبر هو الفريق الفائز حتى في حالة ان الوقت الاصلي للمباراة لم ينته.
وتضم قائمة لاعبي منتخب الكويت المشارك بالبطولة الخليجية ألكسندر الغيص ومحمد عدنان وتركي حمود وعبدالمحسن مرتضى وأحمد البلوشي وعبد العزيز الحميدي وعلي الهدهود وعمران جوهر. (النهاية)

س س س / ن س ع




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