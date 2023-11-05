منتخب الكويت للسلة يحرز المركزين الثاني والثالث في بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) في قطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 11 (كونا) -- أحرز منتخب الكويت "فريق (أ)" لكرة السلة اليوم السبت المركز الثاني في بطولة الخليج للثلاثيات (3×3) والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين بعد خسارته النهائي امام نظيره القطري (ب) بنتيجة (16-18).
كما أحرز منتخب الكويت "فريق (ب)" المركز الثالث في البطولة الخليجية بعد فوزه على نظيره القطري (أ) بنتيجة (21-17).
وقال مدير المنتخبات الوطنية الكويتية الدكتور عبد العزيز ضاري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المباراة إن نتائج المنتخب في البطولة جيدة لاسيما مع حصول المنتخب على المركزين الثاني والثالث الا ان طموح المنتخب هو المركز الأول مشيرا إلى ان العمل لهذا الامر لايزال مستمرا.
وأضاف انه جار اعداد المنتخب للبطولات المقبلة خاصة وان المشاركة في مثل هذه البطولات تساهم في اعداد اللاعبين مشيرا إلى ان المنافسة مع مختلف المنتخبات تزيد من قوة الفريق للحصول على المراكز المتقدمة.
وذكر ان المنتخبين (أ) و(ب) المشاركين بالبطولة قدما مباريات قوية ومنافسة ذات مستوى فني عال خاصة وان الفرق المشاركة مستواها متقارب لافتا إلى وجود خطط تساعد في صعود المنتخب لمختلف البطولات سواء إقليمية أو قارية.
وفي النصف النهائي للبطولة فاز منتخب الكويت (أ) اليوم على المنتخب القطري (أ) بنتيجة (20 مقابل 18) نقطة ليصعد إلى النهائي ويقابل نظيره القطري (ب) قبل ان يخسر منه.
فيما خسر منتخب الكويت (ب) امام المنتخب القطري (ب) (21 مقابل 20) نقطة في النصف النهائي ليلعب منتخب الكويت (ب) امام القطري (أ) على المركزين الثالث والرابع قبل ان يحرز المركز الثالث.
وكان منتخب الكويت (أ) فاز أمس على المنتخب العماني (ب) ب(22 نقطة مقابل 20) فيما فاز الكويت (ب) على عمان (أ) (21 نقطة مقابل 16) في حين خسر الفريقان أمام منتخبي قطر (أ) و (ب) بنتيجة (21 نقطة مقابل 19) و(21 نقطة مقابل 12 ) على التوالي.
ويشارك في هذه البطولة ثلاث منتخبات هي الكويت وعمان وقطر وكل منتخب يمثله فريقان ويتكون الفريق من ثلاثة لاعبين إضافة الى لاعب احتياط كما تلعب المباريات على نصف ملعب كرة سلة وعلى برج كرة سلة واحد والفريق الذي يحقق (21) نقطة أولا يعتبر هو الفريق الفائز حتى في حالة ان الوقت الاصلي للمباراة لم ينته.
وتضم قائمة لاعبي منتخب الكويت المشارك بالبطولة الخليجية ألكسندر الغيص ومحمد عدنان وتركي حمود وعبدالمحسن مرتضى وأحمد البلوشي وعبد العزيز الحميدي وعلي الهدهود وعمران جوهر. (النهاية)
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